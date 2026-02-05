Rakitićeva Raquel pokazala prirodnu kosu, padaju usporedbe sa Shakirom!

Raquel Mauri, supruga Ivana Rakitića, ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta pokazavši svoju prirodnu kovrčavu kosu koja je oduševila brojne pratitelje.

Raquel Mauri, supruga proslavljenog nogometaša Ivana Rakitića, iznenadila je svoje pratitelje novim izdanjem koje je u trenu privuklo pažnju na društvenim mrežama.

Lijepa Andalužanka ovoga je puta pokazala svoju prirodnu kovrčavu kosu, a reakcije nisu izostale.

Iako smo Raquel navikli viđati s opuštenim valovima i elegantnim, nenametljivim frizurama, njezine raskošne kovrče oduševile su fanove koji su je zasuli komplimentima.

''Koja je ovo ljepotica'', ''Predivnaaa'', ''Sviđa mi se prirodan look'', ''Vučeš na Shakiru'', pisali su joj pratitelji.

Raquel Mauri - 5 Foto: Instagram

Raquel Mauri - 6 Foto: Instagram

Kakvo vam je izdanje Raquel ljepše? Ravno

Kovrčavo Ravno

Kovrčavo Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se njega? Postao je otac u šestom desetljeću života, evo kako izgleda danas

Kako izgleda Raquelina sestra pogledajte OVDJE.

Galerija 17 17 17 17 17

Pogledaji ovo Celebrity Novi udarac najstarijeg Beckhamova sina: Povukao je rigorozan potez koji je mnoge zatekao

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kamo su sada otišli Maja Šuput i njezin partner Šime? Pohvalili su se fotkama!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Naša bivša misica poslala snažnu poruku u jednom od najtežih razdoblja: ''Bolest ne definira osobu''