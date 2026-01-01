Ivan Rakitić nije ispuštao lijepu Raquel, nježan pogled otkrio je sve što riječi ne govore

Naš bivši nogometni reprezentativac Ivan Rakitić proslavio je Novu godinu u krugu obitelji svoje supruge Raquel u Španjolskoj.

Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri doček 2026. godine su proslavili u toploj, obiteljskoj atmosferi, daleko od javnih dočeka i reflektora. Par je posebne trenutke podijelio na društvenim mrežama, a fotografije otkrivaju večer ispunjenu smijehom, bliskošću i zajedništvom.

Nogometašu i njegovoj supruzi pridružili su se i članovi Raqueline obitelji što je slavlju dalo dodatnu emotivnu notu. Novu godinu su s njima dočekale i njihove kćeri, a obiteljske fotografije oduševile su pratitelje svojom spontanošću i toplinom.

Raquel je za ovu prigodu odabrala elegantnu crnu haljinu sa suptilnim sjajem, dok je Ivan bio opušten, ali dotjeran, u svijetlom sakou i majici. Njihove kćeri također su bile posebno dotjerane, a osmijesi na licima svih članova obitelji jasno su pokazali koliko im ovakvi trenuci znače.

"Sretna Nova godina svima", napisala je čestitku na hrvatskom i španjolskom.

Umjesto glamura i velikih zabava, Rakitići su se odlučili za ono najvažnije, a to je vrijeme provedeno s najbližima. Fotografije s dočeka Nove godine još jednom su potvrdile da su obiteljske vrijednosti na prvom mjestu, čak i kada ste jedan od najpoznatijih sportaša u regiji.

