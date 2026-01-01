17 tisuća ljudi na Stradunu dočekalo je Novu godinu uz Dinu Merlina: "Hvala vam što ste tu!"

Gotovo 20 tisuća ljudi iz Hrvatske i regije odlučilo je proslaviti ulaz u 2026. godinu u Dubrovniku uz Dinu Merlina.

Dubrovnik je novu, 2026. godinu dočekao u spektakularnoj atmosferi, uz glazbu, slavlje i impresivan broj okupljenih na Stradunu.

Prema podacima organizatora, novogodišnjem dočeku prisustvovalo je između 17 i 20 tisuća ljudi iz Dubrovnika te svih krajeva Hrvatske i regije, koji su ispunili prostor i stvorili jednu od najvećih proslava posljednjih godina.

Galerija 29 29 29 29 29

Doček Nove godine 2026. u Dubrovniku - 4 Foto: Akoš Pajdušak/PR

Doček Nove godine 2026. u Dubrovniku - 2 Foto: Akoš Pajdušak/PR

Doček Nove godine 2026. u Dubrovniku - 8 Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Glazbeni program započeo je nastupima Hiljsona Mandele i Jakova Jozinovića, koji su zagrijali publiku i podigli energiju uoči glavnog dijela večeri. Vrhunac slavlja uslijedio je dolaskom Dina Merlina, čiji su bezvremenski hitovi rasplamsali emocije i zajedničko pjevanje tisuća okupljenih, povevši ih na emotivno glazbeno putovanje kojeg će se mnogi još dugo sjećati.

Dino Merlin Foto: Bozo Radic / CROPIX

Dino Merlin Foto: Bozo Radic / CROPIX

Dino Merlin Foto: Bozo Radic / CROPIX

Doček Nove godine 2026. u Dubrovniku - 12 Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

"Dragi prijatelji, dolazi nam Nova godina. Hvala vam što ste tu, a posebno hvala onima koji su došli iz daleka da budu s nama. Želim da zajedno s vama večeras u svijet pošaljemo poruku mira. Neka iz ovog posebnog grada, s ovog posebnog mjesta, ode iskrena želja da Nova godina bude mirna i sretna svim dobrim ljudima svijeta! Sretna Nova 2026. godina!", poručio je Merlin okupljenoj publici.

Točno u ponoć okupljenima se obratio gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, uputivši novogodišnje čestitke i želje za zdravu, uspješnu i mirnu 2026. godinu. Uz odbrojavanje, slavlje i glazbu, Dubrovnik je još jednom pokazao da zna kako dostojanstveno i veselo ući u novu godinu.

Doček Nove godine 2026. u Dubrovniku - 2 Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Dino Merlin Foto: Željko Vidinović/PR

Kako je izgledao doček u Splitu, otkrijte OVDJE.

Vatrena atmosfera bila je i na dočeku u Zagrebu. Veliku fotogaleriju pogledajte OVDJE.

