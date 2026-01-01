Baby Lasagna i Bebek digli publiku na noge: Pogledajte slavlje s dočeka u Splitu!

Veliki doček 2026. godine održan je u Splitu, gdje su publiku zabavljali Baby Lasagna i Željko Bebek.

Split je 2026. godinu dočekao uz prepunu Rivu, glazbu i snažnu energiju desetke tisuća okupljenih koji su novogodišnju noć odlučili provesti u samom srcu grada.

Svečani program na pozornici okupio je velika imena domaće scene, a atmosfera je rasla iz minute u minutu.

Večer je otvorio Baby Lasagna, koji je svojim nastupom odmah podigao publiku na noge. Njegova energija i prepoznatljivi hitovi rasplesali su Rivu i zagrijali Splićane za ono što je slijedilo, a reakcije publike pokazale su da je bio pun pogodak za početak slavlja.

Uoči ponoći na pozornicu se popeo legendarni Željko Bebek, koji je zajedno s bendom predvođenim njegovim sinom Zvonimirom izveo bezvremenske hitove iz pola stoljeća duge karijere. Tik uoči ponoći, pridružio mu se i gradonačelnik Tomislav Šuta sa zamjenicima Mateom Dorčić i Ivom Bilićem, koji je okupljenima uputio novogodišnju čestitku i poželio sretnu i uspješnu 2026. godinu.

Još dugo u 2026. Riva je odzvanjala pjesmom i veseljem. Novogodišnji doček protekao je u znaku dobre glazbe, zajedništva i sjajne atmosfere, potvrdivši još jednom da Split zna kako se slavi ulazak u novu godinu.

