U velikom stilu: Pogledajte prizore sa spektakularnog dočeka u Zagrebu!

Zagrepčane je na središnjem gradskom trgu u 2026. uveo niz sjajnih izvođača, a dobre atmosfere nije nedostajalo.
Zagreb je novu, 2026. godinu dočekao u velikom stilu na Trgu bana Jelačića, gdje se okupilo mnoštvo građana i posjetitelja željnih dobre glazbe i slavljeničke atmosfere. Središnji gradski trg bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a energija publike rasla je iz sata u sat.
Za glazbeni dio večeri pobrinuli su se Dubioza Kolektiv, Elemental, IDEM i LUZERi, koji su svojim nastupima zagrijali publiku i pretvorili središte grada u veliku otvorenu pozornicu.
Doček Nove godine 2026. u Zagrebu - 2 Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Doček Nove godine 2026. u Zagrebu - 14 Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Doček Nove godine 2026. u Zagrebu - 2 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Dubioza kolektiv Foto: Damir Krajac / CROPIX
Posebno oduševljenje izazvao je nastup Dubioze Kolektiv, čiji su se članovi u jednom trenutku spustili među publiku, dodatno podižući atmosferu i brišući granicu između pozornice i gledatelja.
Dubioza kolektiv Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Doček Nove godine 2026. u Zagrebu - 13 Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Elemental Foto: Darko Tomas / CROPIX
Dubioza kolektiv Foto: Lucija Ocko / CROPIX
U samim trenucima odbrojavanja do ponoći, na pozornicu se popeo gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je okupljenima uputio čestitku i poželio sretnu Novu godinu.
Tomislav Tomašević Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Doček Nove godine 2026. u Zagrebu - 13 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Doček Nove godine 2026. u Zagrebu - 12 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Doček Nove godine 2026. u Zagrebu - 9 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Uz glasan pljesak, pjesmu i slavlje, Zagreb je tako zajednički zakoračio u novu godinu, potvrdivši još jednom da je doček na glavnom trgu jedno od najvažnijih i najposjećenijih gradskih događanja.
