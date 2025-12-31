Endrina Muqaj se oglasila na Instagramu nakon pobjede u MasterChefu!

Nova pobjednica MasterChefa podijelila je poruku na Instagramu, koja je u trenu dirnula i oduševila njezine pratitelje.

Nakon velike pobjede u MasterChefu, Endrina Muqaj javila se pratiteljima na društvenim mrežama, emotivnom i snažnom objavom kojom je pokazala koliko joj ovaj trenutak znači.

''Ako se već usuđujete letjeti visoko, neka vam cilj budu zvijezde. Mala Endrina Vam to garantira'', poruku je podijelila uz video koji bilježi njezinu iskrenu reakciju u trenutku proglašenja pobjednice u najpoznatijoj TV kuhinji.

Njezina objava u trenu je privukla pažnju i izazvala brojne reakcije.

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

''Bravo, nebo je granica'', ''Bravo pobjednice'', ''Bila si odlična od početka, iskene čestitke'', ''Tako je kraljice, zaslužena pobjeda'', ''Znaš i sama, sanjaj i dalje. Samo nebo ti je granica'', ''Zaslužila si'', dio je komentara s Instagrama.

Endrina Muqaj i Mario Mihelj Foto: Nova TV

MasterChef finale 2025. - 3 Foto: Nova TV

Endrina Muqaj Foto: Nova TV

