Blagdani uz najmilije! Momčilo Otašević pozirao s nasljednicima i prekrasnom sestrom

Momčilo Otašević na Instagramu je otkrio da blagdansko vrijeme provodi sa svojom dječicom i svojom sestrom.

Zvijezda naših serija, crnogorski glumac Momčilo Otašević, razveselio je pratitelje na Instagramu preslatkim obiteljskim fotografijama.

Naime, na Instagramu je podijelio fotografije s kćerkicom Mašom i sinom Jakšom.

Na jednoj fotografiji možemo vidjeti i važnu ženu u njegovom životu - riječ je o njegovoj sestri Sanji.

Glumac je nekoliko puta pokazao sestru, a ne skriva koliko su bliski.

"Na Sanju sam posebno slab. Uvijek dobije od mene što hoće. I tata je uvijek imao poseban odnos s njom. Htio ne htio, prirodno je da si blaži prema ženskom djetetu. Nadaš se nekako da će sutra kraj sebe imati nekog isto tako dobrog i blagog, tko će joj pružiti pažnju i podršku, dok sina čeličiš", kazao je Momčilo jednom prilikom.

Sestru je često spominjao u intervjuima pa je poznato i da je živjela u Milanu, gdje je studirala, a i on je umalo završio u Italiji jer je u Rimu upisao arhitekturu, no ipak se odlučio studirati na Fakultetu dramskih umjetnosti u Cetinju.

Momčilo je u studenom sa svojim nasljednicima prošetao zagrebačkom špicom, a fotografije pogledajte OVDJE.

