Najslađe društvo! Momčilo Otašević sa svojim nasljednicima prošetao špicom

Naš glumac nije prošao nezapaženo na zagrebačkoj špici, a društvo su mu pravili njegovi nasljednici.
Naime, fotografi su ga u centru naše metropole snimili sa sinom i kćerkicom.
Opuštena i topla obiteljska šetnja špicom nije prošla nezamijećeno, a Momčilo je, kao i uvijek, plijenio pažnju svojom karizmom i jednostavnošću.
U ležernom izdanju, s tamnim kaputom glumac je ponosno vodio mališane za ruke.
Momčilo je dobio Mašu i sina Jakšu u braku s Jelenom Perčin, od koje se rastao prije nekoliko godina.
Za naš IN magazin u rujnu je pričao o novoj stranici u životu. Detalje saznajte u prilogu OVDJE.
OVDJE pogledajte kako se zvijezda naših serija ''Kumovi'' i ''U dobru i zlu'' oprostila od ljeta.
