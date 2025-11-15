Najslađe društvo! Momčilo Otašević sa svojim nasljednicima prošetao špicom

Naš glumac nije prošao nezapaženo na zagrebačkoj špici, a društvo su mu pravili njegovi nasljednici.

Popularni crnogorski glumac Momčilo Otašević snimljen je na zagrebačkoj špici, i to u zaista posebnom društvu.

Naime, fotografi su ga u centru naše metropole snimili sa sinom i kćerkicom.

Momčilo Otašević Foto: Josip Moler / CROPIX

Opuštena i topla obiteljska šetnja špicom nije prošla nezamijećeno, a Momčilo je, kao i uvijek, plijenio pažnju svojom karizmom i jednostavnošću.

Momčilo Otašević Foto: Josip Moler / CROPIX

Momčilo Otašević Foto: Josip Moler / CROPIX

U ležernom izdanju, s tamnim kaputom glumac je ponosno vodio mališane za ruke.

Momčilo Otašević Foto: Josip Moler / CROPIX

Momčilo je dobio Mašu i sina Jakšu u braku s Jelenom Perčin, od koje se rastao prije nekoliko godina.

Za naš IN magazin u rujnu je pričao o novoj stranici u životu. Detalje saznajte u prilogu OVDJE.

In Magazin: Momčilo Otašević Foto: In Magazin

OVDJE pogledajte kako se zvijezda naših serija ''Kumovi'' i ''U dobru i zlu'' oprostila od ljeta.

Momčilo Otašević - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

