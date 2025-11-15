Naš glazbenik ljubi 42 godine mlađu suprugu, ovaj detalj ključan je za njihov sretan brak

Miro Ungar i njegova 42 godine mlađa supruga Sara snimljeni su u zajedničkom izlasku.

Kazališna premijera mjuzikla Cabaret u režiji i koreografiji Lea Mujića, održana na novoj sceni HNK2, privukla je brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života.

U publici je snimljen i naš legendarni glazbenik Miro Ungar, koji je u izlazak poveo svoju 42 godine mlađu suprugu, Saru Ungar.

Miro Ungar sa suprugom Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Razlika u godinama nikad im nije predstavljala problem, a 88-godišnji Miro za naš je IN magazin svojedobno otkrio njihovu tajnu braka.

Pogledaji ovo Celebrity Legendarni splitski pjevač pohvalio se prekrasnim vijestima u svojoj obitelji!

"Tajna je tolerancija. Nije tolerancija ona - a partner me prevario, bio je nevjeran i sad to treba istolerirati. To se ne tolerira, međutim, da ti znaš i živiš s nekim stvarima koje tvoj partner ponavlja i ponavlja, a koje ti nisu po čefu kako se kaže, ali to toleriraš i to moraš tolerirati. I mi to radimo i ona tolerira mene starijeg gospodina, a ja opet moram sa svoje strane, tako da mi zapravo imamo uspješan i skladan brak", izjavio je Miro jednom prilikom za IN magazin.

Miro Ungar sa suprugom - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

U braku su 17 godina, a zajedno već 26.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda partnerica našeg mladog vatrenog? Par je prošle godine u tajnosti dobio sina

"A gledajte, ja sam vrlo mladog duha i ja se nosim s mladima, živim među mladima, a Sara voli ozbiljniju i stariju generaciju tako da zapravo razliku uopće ne osjećamo", pojasnio je tada.

Miro Ungar Foto: Josip Moler / CROPIX

Miro Ungar Foto: Josip Moler/Cropix

Sara mu je četvrta supruga, a prije nje bio je u braku s pravnicom Aleksandrom Micelli, s Danijelom Diulgerovom te s našom glazbenom divom Terezom Kesovijom, s kojom je dobio sina.

Kako on izgleda pogledajte OVDJE.

Galerija 14 14 14 14 14

U kazalištu je snimljen i Davor Božinović sa samozatajnom suprugom koju zaista rijetko viđamo u javnosti. A kako izgleda i koji detalji se kriju iza njihove ljubavne priče, saznajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Noge iz snova! Naša misica u raskošnoj haljini pokupila samo najljepše komplimente

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Nikad nećete pogoditi koliko godina ima supruga srpskog slavuja

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li kojoj poznatoj Hrvatici je Doris Dragović ujna?