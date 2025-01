Legendarni zagrebački pjevač uspio je zavesti 42 godine mlađu suprugu, ona mu je četvrta po redu!

Miro Ungar viđen u šetnji Zagrebom sa svojom 42 godine mlađom suprugom Sarom.

Legenda hrvatske glazbene scene Miro Ungar ovog vikenda viđen je u laganoj šetnji našom metropolom u ugodnom društvu.

Uz njega je bila supruga Sara Ungar, 42 godine mlađa od njega.

Ovolika razlika u godinama nikad im nije predstavljala problem, a 87-godišnji Miro za IN magazin otkrio je njihovu tajnu braka.

"Tajna je tolerancija. Nije tolerancija ona - a partner me prevario, bio je nevjeran i sad to treba istolerirati. To se ne tolerira, međutim da ti znaš i živiš s nekim stvarima koje tvoj partner ponavlja i ponavlja, a koje ti nisu po čefu kako se kaže, ali to toleriraš i to moraš tolerirati. I mi to radimo i ona tolerira mene starijeg gospodina, a ja opet moram sa svoje strane, tako da mi zapravo imamo uspješan i skladan brak", izjavio je Miro jednom prilikom za IN Magazin.

U braku 17 godina, a zajedno već 26.

"A gledajte, ja sam vrlo mladog duha i ja se nosim s mladima, živim među mladima, a Sara voli ozbiljniju i stariju generaciju tako da zapravo razliku uopće ne osjećamo", pojasnio je tada.

Sara mu je četvrta supruga, a prije nje bio je u braku s pravnicom Aleksandrom Micelli od 1991. do 2001., s Danijelom Diulgerovom te s popularnom pjevačicom Terezom Kesovijom od 1962. do 1973.

