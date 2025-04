Enis Bešlagić prisjetio se susreta sa Svetim Ocem u Sarajevu 2015., pogledajte fotke!

Enis Bešlagić imao je čast upoznati papu Franju prilikom njegova posjeta Sarajevu 2015. godine.

Brojni poznati opraštaju se od pape Franje koji je preminuo na Uskrsni ponedjeljak.

Papa Franjo Foto: Profimedia

Među njima je bio i Enis Bešlagić koji se prisjetio susreta s papom 2015. godine. Papa je tada bio u službenom posjetu Sarajevu, a glumac ga je dočekao na sarajevskom aerodromu.

''Hvala Bogu Dragom za ovo iskustvo susreta, radosti, iskrenosti osmijeha s papom Franjom. Hvala i na tome što to sada u svojoj predstavi spominjem kao primjer otvorenosti, pristupačnosti i poklanjanja sebe u trenutku srcem. Taj MIR, na koje se sve religije svijeta zaklinju, a vjera to istinski jeste, pronašao si napokon tamo gdje on istinski i biva. Hvala za primjer ljudskosti čovječanstvu. Vaš naklon je moja čast'', napisao je uz njihove fotografije.

Tko se još oprostio od pape pogledajte OVDJE.

Papu su tijekom života imali priliku upoznati i naši Vatreni, a susreta se prisjetite OVDJE.

Enis Bešlagić - 1 Foto: Martina Cvek/PR

Enis Bešlagić Foto: Screenshot/Nova TV

Sve o papinoj smrti, posljednjem ispraćaju te novom papi pratite OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Naš odbjegli pjevač napravio je rijedak istup zbog tužne vijesti: ''Bio si pastir koji ne bježi pred vukovima''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Premijer Plenković s obitelji je među posljednjima imao priliku biti u prisustvu pape Franje

Pogledaji ovo Celebrity Jennifer Lopez dobila je dostojnu zamjenu u našoj mladoj pjevačici!

Pogledaji ovo Celebrity Gdje su danas dječje zvijezde poznatih hrvatskih sapunica? Neki su nestali iz javnosti!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kuća iz serije koja nas je prikovala za male ekrane prodana je za šest milijuna dolara!

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak rekreirao trenutak kad se Lepa Brena udarila nogom u glavu!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što je to našu Mineu izulo iz sandala!