Snježna avantura naše glumice s juga: "Apsolutno sam opsjednuta!"

Ana Maras Harmander je uživala u vožnji snowmobilom kroz šumu i preko zaleđene rijeke, a dojmove je podijelila s pratiteljima.

Hrvatska glumica Ana Maras Harmander pokazala je svoju avanturističku stranu i oduševila pratitelje zimskim fotografijama s vožnje snježnim motorom (snowmobilom) kroz čarobne skandinavske krajolike.

Na društvenim mrežama podijelila je trenutke iz nezaboravne vožnje kroz šumu i preko zaleđene rijeke, a sve je upotpunjeno okrijepom u planinskoj kolibi uz vatru i vrući čaj.

"Nije jednostavan za upravljanje, ali kad se navikneš onda je kao jetski. Apsolutno sam opsjednuta i želim još", napisala je Ana u opisu objave.

Glumica je priznala da više nema slobodnih mjesta za novu vožnju, što govori koliko je ova aktivnost popularna, ali i upozorila sve koji planiraju slično iskustvo.

"Obavezno uzeti vodenu turu jer je velika opasnost od propadanja kroz led ili nenadani susret s divljim životinjama!

U crveno-crnoj opremi i s osmijehom na licu, Ana je pokazala da ni ekstremni uvjeti nisu prepreka za dobru zabavu i punjenje baterija u prirodi.

Inače, Ana je u sretnom braku sa Šveđaninom Johnom Harmanderom, za kojeg se udala prije 12 godina u kapelici Little Church of West u Las Vegasu, a nekoliko dana kasnije organizirali su svadbu i u Splitu.

Otkako su se vjenčali, Ana i John žive na relaciji Hrvatska - Švedska, a zajedno imaju sina Rubensa, kojega su dobili 2015. godine.

