Društvene mreže preplavili oproštaji poznatih od pape Franje: ''Nedostajat ćeš u ovom grubom svijetu''

Cijeli svijet oprašta se od pape Franje koji je preminuo na Uskrsni ponedjeljak.

Papa Franjo preminuo je na Uskrsni ponedjeljak. Sve o njegovom odlasku, posljednjem ispraćaju te novom papi pratite OVDJE.

Ova vijest potresla je sve vjernike diljem svijeta, ali i brojne naše poznate. Društvene mreže preplavili su njihovi oproštaji.

''Počivao u miru, dobri pastiru'', napisala je Feminnemka Pamela Ramljak.

Uz svoju fotografiju s papom od njega se oprostio i violončelist Stjepan Hauser.

''Počivao u miru, papa Franjo'', napisao je.

Kratko se o papinoj smrti oglasio i Marko Perković Thompson.

Od pape su se oprostili i članovi HNS-a. Papa je naše reprezentativce upoznao prošle godine, a fotografija s Lukom Modrićem obišla je svijet.

''S dubokim žaljenjem i tugom primili smo vijest o smrti Svetog Oca, pape Franje. Njegova skromnost, mudrost i poruke nade ostavile su neizbrisiv trag u srcima milijuna ljudi diljem svijeta. Hrvatska nogometna reprezentacija imala je čast biti primljena na audijenciji prošle godine u Vatikanu i ponijeti iz tog susreta snagu njegove blizine i topline. Počivao u miru, Sveti Oče'', napisali su.

Pjevač Marko Kutlić koji pjeva po ulicama Italije posvetio mu je posebnu objavu.

''Hvala ti na blagosti i hrabrosti. Na tome što si bio pastir koji ne bježi pred vukovima. Na tome što si Crkvu približio ljudima, a ljude potaknuo da traže Krista u tišini i ljubavi. Tvoje autentično vodstvo i otvoreno srce ostavili su dubok trag u svijetu i u mnogima od nas. Requiescat in pace, Fratello Francesco.''

Od pape se oprostio i političar Marin Miletić.

S papom se jednom susreo i Enis Bešlagić.

''Hvala Bogu Dragom za ovo iskustvo susreta, radosti, iskrenosti osmijeha s papom Franjom. Hvala i na tome što to sada u svojoj predstavi spominjem kao primjer otvorenosti, pristupačnosti i poklanjanja sebe u trenutku srcem. Taj MIR, na koje se sve religije svijeta zaklinju, a vjera to istinski jeste, pronašao si napokon tamo gdje on istinski i biva. Hvala za primjer ljudskosti čovječanstvu. Vaš naklon je moja čast.''

Njegovu fotografiju na priči je podijelila i Sandra Elkasević.

Oglasili su se još i nogometaš Ivan Perišić, vizažistica i influencerica Jelena Perić.

Ivan Perišić na Instagramu Foto: Instagram

Jelena Perić na Instagramu Foto: Instagram

Svojom izjavom sve je rasplakala i voditeljica Ida Prester.

Ida Prester Foto: Instagram

Izjava pape Franje posebno je dirnula i influencera Sandija Pegu koji ju je podijelio na Instagramu.

Sandi Pego na Instagramu Foto: Instagram

Osim njih oglasili su se još i Franka Batelić, Marko Grubnić, Petra Kraljev, Lana Klingor, Bojana Gregorić Vejzović, Ana Gruica, Lucija Lugomer.

Poznati se opraštaju od pape Franje - 8 Foto: Instagram

Poznati se opraštaju od pape Franje - 7 Foto: Instagram

Poznati se opraštaju od pape Franje - 6 Foto: Instagram

Poznati se opraštaju od pape Franje - 5 Foto: Instagram

Poznati se opraštaju od pape Franje - 4 Foto: Instagram

Poznati se opraštaju od pape Franje - 3 Foto: Instagram

Poznati se opraštaju od pape Franje - 2 Foto: Instagram

Poznati se opraštaju od pape Franje - 1 Foto: Instagram

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Gdje su danas dječje zvijezde poznatih hrvatskih sapunica? Neki su nestali iz javnosti!

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Kuća iz serije koja nas je prikovala za male ekrane prodana je za šest milijuna dolara!

Pogledaji ovo Celebrity Premijer Plenković s obitelji je među posljednjima imao priliku biti u prisustvu pape Franje

Pogledaji ovo Celebrity Jennifer Lopez dobila je dostojnu zamjenu u našoj mladoj pjevačici!

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak rekreirao trenutak kad se Lepa Brena udarila nogom u glavu!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što je to našu Mineu izulo iz sandala!

Pogledaji ovo Celebrity Evo kakva je ludnica nastala kad se naš omiljeni pjevač pojavio u studiju Nove TV!

Pogledaji ovo Celebrity Pozornost s minice na Minei potpuno su ukrali ovi neobični rukavi!