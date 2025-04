Od Vatrenih do najvećih holivudskih zvijezda: Ovo su poznati koji su imali čast upoznati papu Franju

Prisjetili smo se tko je sve od poznatih osoba imao priliku popričati s papom Franjom koji je preminuo na Uskrsni ponedjeljak.

Na Uskrsni ponedjeljak iz Vatikana je stigla vijest koja je rastužila cijeli svijet - preminuo je papa Franjo.

Papa Franjo, poznat po svojoj otvorenosti, skromnosti i spremnosti na dijalog sa suvremenim svijetom, tijekom svog pontifikata susreo se s brojnim poznatim osobama iz svijeta showbizza. Njegova bliskost s ljudima iz svih sfera života često ga dovodi u kontakt s glumcima, glazbenicima i drugim javnim osobama koje se žele upoznati s njim, podijeliti vizije o svijetu i razgovarati o važnim društvenim pitanjima poput klimatskih promjena, jednakosti i ljudskog dostojanstva. Donosimo pregled slavnih koji su imali čast osobno upoznati papu Franju.

Hrvatska nogometna reprezentacija papu je imala čast upoznati 2024. godine na privatnoj audijenciji u Vatikanu. Vatreni su papi tada darovali hrvatski dres, a fotografija Luke Modrića koji se rukuje s papom obišla je svijet.

Leonardo DiCaprio sastao se s papom 2016. godine. Glavni povod susreta bila je njihova zajednička zabrinutost za okoliš i klimatske promjene. DiCaprio je poznat po svom aktivizmu i angažmanu u zaštiti planeta, što se poklopilo s Papinom enciklikom Laudato si'.

Sylvester Stallone, legendarni glumac iz franšize ''Rocky'', došao je u Vatikan u rujnu 2023. sa svojom obitelji. Njihov susret bio je topao i popraćen osmjesima, a Stallone je čak simbolično "sparirao" s papom.

George Clooney i njegova supruga, odvjetnica za ljudska prava Amal Clooney, susreli su se s Papom 2016. godine tijekom vatikanskog događanja posvećenog odgoju za mir. Clooneyjevi su poznati po svojoj filantropiji i društvenom angažmanu.

Martin Scorsese, oskarovac i redatelj, imao je privatnu audijenciju s Papom 2023. nakon filmskog festivala u Cannesu. Tema njihovog susreta bila je odnos filma, vjere i ljudske egzistencije.

Katy Perry i Orlando Bloom susreli su se s papom 2018. tijekom konferencije o zdravlju u organizaciji Vatikana. Perry, koja je tada bila u fazi osobne duhovne obnove, susret je opisala kao snažno iskustvo.

Garth Brooks i Tom Brady, poznati country pjevač i legendarni NFL igrač, zajedno su sudjelovali na Svjetskom susretu za ljudsko bratstvo u svibnju 2024. u Vatikanu, gdje su razgovarali o globalnoj solidarnosti.

Filipinska pjevačica Jamie Rivera upoznala je Papu tijekom njegova posjeta Filipinima 2015. godine, a njena pjesma ''We Are All God's Children'' postala je neslužbena himna tog posjeta.

U jednom od najneobičnijih događanja, u lipnju 2024. godine papa Franjo ugostio je više od 100 komičara iz 15 zemalja. Među njima su bili Whoopi Goldberg, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Chris Rock, Conan O'Brien i Julia Louis-Dreyfus. Tema susreta bila je uloga humora u povezivanju ljudi i liječenju rana suvremenog društva.

Ni svijet biznisa nije izostao. Jeff Bezos, osnivač Amazona, i njegova partnerica Lauren Sánchez imali su privatnu audijenciju s papom u ljeto 2024. godine. Razgovarali su o životnim vrijednostima, potrebi za mudrošću u vođenju svijeta, ali i klimatskoj odgovornosti.

Među brojnima su još bili i Angelina Jolie, Leo Messi, Stjepan Hauser, kraljica Elizabeta te naš premijer Andrej Plenković koji je bio među posljednjima koji su papu vidjeli jučer, na sam Uskrs.

