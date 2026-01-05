ikona hollywooda
Cigareta u ruci, šešir nisko spušten i pogled koji govori više od riječi – koliko zapravo poznajete Humphreyja Bogarta?
Piše J. C. ,
Danas @ 20:14
Zanimljivosti
Humphrey Bogart
Foto: Profimedia
Humphrey Bogart obilježio je povijest filma nezaboravnim ulogama i kultnim rečenicama. Vrijeme je da provjerite koliko dobro poznajete njegov život i karijeru.
Zakoračite u zlatno doba Hollywooda i testirajte svoje znanje o jednom od najvećih filmskih legendi – Humphreyju Bogartu.
''uvijek sam bio obiteljski čovjek''
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
kako raste!
Franka Batelić pokazala sina Viktora, uz fotografiju je imala i poruku
bila je skromni, ribarski dom
Kako izgleda kuća u kojoj je živjela Brigitte Bardot? Kupila ju je bez struje i vode pa pretvorila u pravu oazu
Pred vama je 10 pitanja u kvizu, a svako pitanje ima tri ponuđena odgovora. Samo je jedan točan.
Pažljivo čitajte, vjerujte svom filmskom znanju i pokušajte osvojiti što više točnih odgovora.
Kviz o Brigitte Bardot riješite OVDJE.
Možeš li pogoditi sve činjenice o Kate Middleton bez greške? Provjerite u kvizu OVDJE.
Omogući obavijesti i budi uvijek u toku