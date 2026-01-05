Cigareta u ruci, šešir nisko spušten i pogled koji govori više od riječi – koliko zapravo poznajete Humphreyja Bogarta?

Humphrey Bogart obilježio je povijest filma nezaboravnim ulogama i kultnim rečenicama. Vrijeme je da provjerite koliko dobro poznajete njegov život i karijeru.

Zakoračite u zlatno doba Hollywooda i testirajte svoje znanje o jednom od najvećih filmskih legendi – Humphreyju Bogartu.

Pred vama je 10 pitanja u kvizu, a svako pitanje ima tri ponuđena odgovora. Samo je jedan točan.

Pažljivo čitajte, vjerujte svom filmskom znanju i pokušajte osvojiti što više točnih odgovora.

