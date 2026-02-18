Zavirite u luksuzni stan srpske zvijezde koja je pjevala u Zagrebu, jedan kutak posebno privlači pozornost!

Ana Bekuta otvorila je vrata luksuznog stana na Vračaru. Pokazala je gdje se odmara nakon koncerata i kakav stil prevladava u njezinu domu.
Srpska folk-pjevačica Ana Bekuta, koja je nedavno održala koncert u zagrebačkoj Areni, već desetljećima plijeni pozornost publike svojom karijerom, ali i privatnim životom.
Jednom je prilikom otvorila vrata svog doma i pokazala kako izgleda njezin luksuzni stan na Vračaru.
"Stan je sav u bijelom, dok zeleni tonovi prevladavaju kada je riječ o namještaju", otkrila je pjevačica jednom prilikom za ''Grand'', piše Blic.
Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
U svom domu Ana ima kutak gdje drži brojne glazbene nagrade, a fotografije luksuznog stana pogledajte OVDJE.
Stan krasi velika kuhinja, ali i velika terasa na kojoj glazbenica voli provoditi vrijeme. Stan također ima i prostor za šminkanje gdje se glazbenica uređuje prije velikih nastupa.
Kako je svojedobno priznala, dugo je birala stan koji će kupiti, a godinama kasnije je otplaćivala kredit.
"Odmah sam se zaljubila u ovaj stan kada sam ga vidjela, zbog te svjetlosti, zbog te otvorenosti, širine. Dala sam sve od sebe da ovako izgleda. I dan danas grcam za ovaj stan", dodala je Bekuta za srpske medije.
Godinama je tamo živjela s pokojnim suprugom Milutinom Mrkonjićem, a njezin dom čak krase i nagrade i uspomene pokojnog supruga.
OVDJE pogledajte fotografije s koncerta u Zagrebu, na pozornici joj se pridružila i naša legendarna glazbenica.
Ana Bekuta u Areni Zagreb Foto: Matija Habljak/PIXSELL
