Zavirite u luksuzni stan srpske zvijezde koja je pjevala u Zagrebu, jedan kutak posebno privlači pozornost!

Ana Bekuta otvorila je vrata luksuznog stana na Vračaru. Pokazala je gdje se odmara nakon koncerata i kakav stil prevladava u njezinu domu.

Srpska folk-pjevačica Ana Bekuta, koja je nedavno održala koncert u zagrebačkoj Areni, već desetljećima plijeni pozornost publike svojom karijerom, ali i privatnim životom.

Jednom je prilikom otvorila vrata svog doma i pokazala kako izgleda njezin luksuzni stan na Vračaru.

"Stan je sav u bijelom, dok zeleni tonovi prevladavaju kada je riječ o namještaju", otkrila je pjevačica jednom prilikom za ''Grand'', piše Blic.

Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

U svom domu Ana ima kutak gdje drži brojne glazbene nagrade, a fotografije luksuznog stana pogledajte OVDJE.

Stan krasi velika kuhinja, ali i velika terasa na kojoj glazbenica voli provoditi vrijeme. Stan također ima i prostor za šminkanje gdje se glazbenica uređuje prije velikih nastupa.

Kako je svojedobno priznala, dugo je birala stan koji će kupiti, a godinama kasnije je otplaćivala kredit.

"Odmah sam se zaljubila u ovaj stan kada sam ga vidjela, zbog te svjetlosti, zbog te otvorenosti, širine. Dala sam sve od sebe da ovako izgleda. I dan danas grcam za ovaj stan", dodala je Bekuta za srpske medije.

Godinama je tamo živjela s pokojnim suprugom Milutinom Mrkonjićem, a njezin dom čak krase i nagrade i uspomene pokojnog supruga.

OVDJE pogledajte fotografije s koncerta u Zagrebu, na pozornici joj se pridružila i naša legendarna glazbenica.

Ana Bekuta u Areni Zagreb Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na njezinu koncertu pjevalo se i u čast Halidu Bešliću. Detalje saznajte OVDJE.

A znate li koje je njeno pravo ime? Promijenila ga je zbog karijere. Više pročitajte OVDJE.

