Naš legendarni glazbenik otkrio je sve o bračnoj sreći s 42 godine mlađom suprugom: "Ona tolerira mene starijeg gospodina"

Vječnom mladiću domaće scene Miri Ungaru, godina je počela sjajno. Dobio je nagradu za doprinos urbanoj glazbenoj sceni, a nakon 15 godina braka s 42 godine mlađom Sarom još uvijek je tim koji pobjeđuje. Tajnu uspješnog braka i vitalnosti otkrio je Ani Veli u prilogu IN Magazina.

Vječni mladić domaće scene Miro Ungar još uvijek oduševljava vjernu publiku. Uz rasprodane dvorane, razveselila ga je i nagrada udruženja turističkih novinara za doprinos urbanoj glazbenoj sceni te promicanje europskog duha Zagreba.

"To znači da su prepoznali moj rad jer ja sam zaista u zadnje dvije godine, osim što sam radio ovaj cabaret koji je zaista jedna urbana produkcija, radio sam i pjesme posvećene Zagrebu kao Zagreb i ja šmekera dva, Zagrebački krovi stari i sad ova zadnja Hej zagreb moj pa kad dobiješ takvo priznanje onda si ponosan i sretan", priznao je Miro.

I nakon 67 godina na sceni, ideja mu ne nedostaje, u posljednjih šest godina osmislio je čak tri hit cabareta.

"Imam tri pjevačice prvorazredne - Maju Bajamić, Katarinu Vukadin i Marinu Žužić i imam šest plesača i stand up komičara, dakle imamo zaista ponuditi publici svašta i nadam se da ćemo raditi do ljeta ovaj program jer na jesen bih želio postaviti novi show. Već radim, imam dvije teme tajna je zasad, ali bit će sigurno nešto dobro", najavio je Miro.

I u 86. godini pršti energijom.

"Vjerojatno zahvaljujući genima moje mame koje sam naslijedio koja je živjela 97. godina. Ja se nadam da ću ja blizu toga, to su geni, a onda osim toga se bavim sportom. Stalno sam aktivan i skijam i plivam i tenis igram još i sada dva puta tjedno, a osim toga imam i mladu suprugu koja me stalno bocka i drži da moj moral ne padne i da se nosim s mladima", otkrio je.

Iza njih su 24 zajedničke godine, od čega 15 u sretnom braku.

"Tajna je tolerancija. Nije tolerancija ona - a partner me prevario, bio je nevjeran i sad to treba istolerirati. To se ne tolerira, međutim da ti znaš i živiš s nekim stvarima koje tvoj partner ponavlja i ponavlja, a koje ti nisu po čefu kako se kaže, ali to toleriraš i to moraš tolerirati. I mi to radimo i ona tolerira mene starijeg gospodina, a ja opet moram sa svoje strane, tako da mi zapravo imamo uspješan i skladan brak.

Otkrio je Miro i osjeti li kad te 42 godine razlike ili im one ne predstavljaju problem.

"A gledajte, ja sam vrlo mladog duha i ja se nosim s mladima, živim među mladima, a Sara voli ozbiljniju i stariju generaciju tako da zapravo razliku uopće ne osjećamo", pojasnio je.

Sari i Miri želimo još mnogo zajedničkih godina, a vječnom mladiću naše scene još mnogo lijepih nastupa. Jer urbana scena, katkad se barem tako čini, postaje endemska biljka koju treba njegovati.

