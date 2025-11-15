Ministar Božinović u izlazak poveo samozatajnu suprugu, evo kako izgleda

Naš ministar i njegova supruga zajedno su više od 40 godina, a sada nisu prošli nezapaženo u izlasku.

U HNK 2 u petak navečer izveden je prvi naslov, mjuzikl Cabaret u režiji i koreografiji Lea Mujića, a mjuzikl je bio povod za izlazak i našim poznatim licima.

Fotografi su među publikom snimili i potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, a društvo mu je pravila supruga Jasna.

Davor Božinović sa suprugom Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Ovaj izlazak jedan je od rijetkih trenutaka u kojem je par snimljen zajedno u javnosti, a njihovo pojavljivanje nije prošlo nezapaženo. U elegantnom, večernjem izdanju, Božinović i supruga Jasna došli su podržati kazališnu premijeru koja je privukla brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života.

Davor Božinović sa suprugom Jasnom, Nina Obuljen Koržinek Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Iako privatan život drže podalje od očiju javnosti ipak su poznati neki detalji.

"Bez supruge danas ne bih bio ovo što jesam, a ljepota je našeg odnosa u povezanosti, bliskosti i poštovanju. Moram priznati da sam se zacopao preko ušiju i, da, bilo je to na prvi pogled. Tako da ne samo da me unučica vrti oko prsta, rekao bih i da moja Jasna ima jednaku takvu moć jer njoj ni za što nikada nisam znao reći ne. Puno razgovaramo i iznimno mi je važno njezino mišljenje. Upoznali smo se još kao klinci u Tivtu, njoj je tada bilo 17 godina i bila je najljepša i najpametnija djevojka u gradu, a u mojim očima i srcu i danas je ista ta djevojka", ispričao je jednom prilikom Božinović za Večernji list.

Davor Božinović sa suprugom Jasnom, Nina Obuljen Koržinek Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Svoju ljubav su 1988. okrunili brakom u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu, a zatim i u crkvi Svetog Franje Ksaverskog. Ponosni su roditelji dvije kćeri, a 2020. godine dobili su unuku.

Davor i Jasna Božinović Foto: Vedran Peteh/Cropix

Poznato je da je Jasna po struci stomatologinja te da je uspješna vlasnica privatne stomatološke ordinacije u Zaprešiću.

Davor i Jasna Božinović - 2 Foto: Ranko Suvar/Cropix

Prošle godine par je imao velik razlog za slavlje, a o tome smo pisali OVDJE.

