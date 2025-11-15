Kako izgleda partnerica našeg mladog vatrenog? Par je prošle godine u tajnosti dobio sina

Nogometaš o kojem svi pričaju nakon utakmice Hrvatske i Farskih otoka privatni život drži dalje od očiju javnosti, ali neki su detalji ipak poznati.

Hrvatska je u petak službeno potvrdila plasman na Svjetsko prvenstvo uvjerljivom pobjedom 3:1 protiv Farskih otoka u Rijeci.

Među junacima utakmice posebno se istaknuo Petar Musa, jedan od strijelaca, kojem je ovo bio prvi pogodak u dresu reprezentacije.

Petar Musa Foto: Damir Skomrlj

Pogledaji ovo Nekad i sad Odrastali su pred kamerama: Evo gdje su danas zvijezde "Stranger Thingsa"!

Iako ovaj 27-godišnji nogometaš privatni život drži podalje od očiju javnosti, neki detalji ipak su poznati.

Petar Musa Foto: Damir Skomrlj/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica odradila nastup u badiću na svjetskom izboru, svaki opis je suvišan!

Prošle godine postao je otac. U svibnju 2024. na društvenim mrežama podijelio je fotografiju novorođene bebe, a do tada se nije ni znalo da će postati otac.

Galerija 16 16 16 16 16

"Mi vida" (Moj život), napisao je uz fotografiju na kojoj drži bebu u naručju. Zbog njegovih objava na Instagramu, javnost je kasnije doznala da je dobio sina kojemu je ime Nikky.

Petar Musa Foto: Instagram

Tek je kasnije objavio prve fotografije s partnericom, čije ime nije otkrio.

U prosincu prošle godine obitelj je snimljena na zagrebačkoj špici. Nogometaš je gurao dječja kolica, dok je njegova partnerica u naručju držala njihova sina.

Petar Musa i partnerica Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Petar Musa i partnerica Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Par se rijetko pojavljuje u javnosti, a detalji o njihovoj vezi gotovo su nepoznati.

Petar Musa i partnerica Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Petar Musa i partnerica Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Petar Musa sa suprugom i sinom - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Inače, Musina majka, Jagoda Obradović, također je bila uspješna hrvatska nogometašica – za reprezentaciju je odigrala pet utakmica između 1993. i 1994. godine.

Petar Musa - 8 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Petar Musa - 6 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Supruga posrnulog pjevača rukom je prekrivala najintimnije dijelove u oskudnoj haljini

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kerum i njegova Fani uhvaćeni na napetoj utakmici reprezentacije, sve je iznenadio novi imidž političara

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li čija je ovo kći? Preslika je slavne mame čije je lice obilježilo filmove 90-ih