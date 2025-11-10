Znate li čija je ovo kći? Preslika je slavne mame čije je lice obilježilo filmove 90-ih

Na premijeri finalne sezone popularne serije ''Stranger Things'', na crvenom tepihu zasjala je Maya Hawke, mlada glumica koja je sve češće u središtu pažnje – i to ne samo zbog svoje uloge u seriji, nego i zato što je kći slavne glumačke ikone.

U nježnoj, svijetlozelenoj, lepršavoj haljini od prozirnog tila i satena, Maya je izgledala poput prave holivudske muze — elegantna, nenametljiva, a opet upečatljiva. Njezin look savršeno je zaokružila prirodno raspuštena kosa i diskretan make-up s naglaskom na crvene usne, što joj je dalo retro, gotovo boemski šarm.

Maya Hawke - 3 Foto: Profimedia

Maya Hawke - 5 Foto: Profimedia

No, ono što mnogi možda ne znaju — Maya Hawke nije bilo tko. Ona je kći slavne glumice Ume Thurman i holivudskog veterana Ethana Hawkea, pa ne čudi što su talent i karizma očito naslijeđeni. Poput svojih roditelja, Maya s lakoćom spaja umjetničku profinjenost i autentičnost koja osvaja publiku.

Maya Hawke - 4 Foto: Profimedia

Uma Thurman - 2 Foto: Profimedia

Uma Thurman - 5 Foto: Profimedia

Rođena 1998. godine u New Yorku, Maya se vrlo brzo počela probijati vlastitim putem. Nakon što je debitirala u BBC-jevoj adaptaciji ''Male žene'', svjetsku je slavu stekla upravo zahvaljujući ulozi Robina Buckley u seriji ''Stranger Things''. Njezin lik postao je omiljen među fanovima zbog britkog humora, inteligencije i topline koju Maya unosi u svaku scenu.

Osim glume, bavi se i glazbom — izdala je nekoliko autorskih pjesama u indie stilu koje su dočekane s velikim pohvalama kritike.

Uma Thurman i Ethan Hawke - 2 Foto: Profimedia

Uma Thurman - 3 Foto: Profimedia

Uma se za njihova oca Ethana udala 1998. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma "Gattaca", no ljubavi je došao kraj 2003. godine, a razvod su finalizirali dvije godine kasnije. Presudila im je Ethanova afera s dadiljom Ryan Shawhughes, koja im je čuvala djecu. I dok su mnogi prisiljavali glumca da prizna kako se s Umom rastao zbog Ryan, glumac je u nekoliko navrata za medije rekao da se njihov brak raspao zbog drugih pritisaka te da se veza nije mogla bazirati samo na seksualnoj vjernosti.

Uma Thurman i Ethan Hawke - 1 Foto: Profimedia

