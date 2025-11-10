Thompsonova supruga pobrala samo komplimente zbog zadnje fotografije koju je objavila

Poznata supruga glazbenika Marka Perkovića Thompsona, Sandra Perković, svojim objavama na društvenim mrežama sve češće privlači pozornost javnosti i dokazuje da ljepota doista dolazi s godinama.

Supruga poznatog glazbenika Marka Perkovića Thompsona, Sandra Perković, sve češće oduševljava svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Na svom profilu na Facebooku redovito dijeli fotografije iz svakodnevice, a njezini obožavatelji ne prestaju komentirati koliko lijepo izgleda i kako joj godine jednostavno – ne mogu ništa.

Na najnovijim objavama Sandra blista u prirodnom izdanju, s prepoznatljivim osmijehom i jednostavnim stilom.

''Što starija, to ljepša – kao vino!'', ''Ljepoto, sjajiš!'', ''Wow, predivno izgledaš'', ''Moja kuma kao djevojčica'', ''Likarija od pogleda'', pisali su joj pratitelji ispod fotografije.

"Ne čekam da svijet bude ljubazan

Pronalazim svjetlo koje živi u mojim mislima

Mir je moj izbor

Čak i kad se svijet neće promijeniti... " napisala je Sandra u opisu fotografije.

Marko Perković Thompson i supruga Sandra Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Marko i Sandra u braku su od 2003. godine. Ona izbjegava medije i rijetko se pojavljuje u javnosti. O Sandri je poznato da je Kanađanka hrvatskih korijena i da je Marka upoznala na njegovu koncertu u Kanadi, pet godina nakon što se on razveo od pjevačice Danijele Martinović.

Kako bi Sandru odveo pred oltar, Thompson je morao zatražiti crkveno poništenje braka s Danijelom. Nakon što mu je prvi zahtjev odbijen, uputio je i drugi, koji je prihvaćen. Međubiskupijski crkveni sud u Splitu poništio je brak Danijele i Thompsona 2005. godine.

Sandra Perković - 2 Foto: Facebook

Thompson sa suprugom - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Tri godine nakon sklapanja civilnog braka Marko i Sandra vjenčali su se u crkvi sv. Ilije u Kljacima nedaleko od Čavoglava, i to na Dan zaljubljenih 2006. godine.

Prvo dijete, sina Šimuna, dobili su 2003. Dvije godine kasnije stigao im je i Ante, zatim su 2007. dobili kćer Divu, a 2010. blizanke Katarinu i Cvitu.

Thompson je svojoj supruzi posvetio i svoju pjesmu "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova".

"Tekst te pjesme temeljio sam na osjećaju prema njoj i kroz nju joj htio zahvaliti za svu ljubav koju daje meni i našoj djeci i na podizanju cijele naše velike obitelji. Moja je Sandra cijeli život posvetila meni i djeci, a ta pjesmica samo je jedan mali dio moje zahvalnosti njoj", objasnio je jednom prilikom za Večernji list, a otkrio je i da je Sandra zaplakala kad je čula pjesmu.

Marko Perković Thompson i supruga Sandra - 1 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sandra Perković - 1 Foto: Facebook

Kako je Sandra izgledala na početku braka s pjevačem, pogledajte OVDJE.

