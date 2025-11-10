Obožavali smo je zbog uloge u hit-seriji, a sada je u središtu skandala!

Debra Messing, zvijezda serije ''Will & Grace'', izazvala je val kritika zbog kontroverznih objava na društvenim mrežama.

Debra Messing, glumica koju je publika zavoljela u ulozi Grace u seriji ''Will & Grace'', našla se u središtu velikog skandala zbog objava na društvenim mrežama koje su mnogi okarakterizirali kao uvredljive i rasističke, piše Daily Mail.

Sve je počelo kada je 57-godišnja glumica na Instagramu podijelila objavu u kojem se novog njujorškog gradonačelnika Zohrana Mamdanija opisuje kao ''komunističkog džihadista'' i ''Amerika-mrziteljskog ekstremista''.

Eric McCormack i Debra Messing Foto: Profimedia

Time je, smatraju brojni korisnici društvenih mreža, uvrijedila ne samo Mamdanija, koji je musliman, već i čitavu zajednicu koju je godinama podržavala.

Zohran Mamdani - 1 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Neočekivano iznenađenje iz Hrvatske raznježilo našu misicu usred velikog natjecanja!

Posebno je šokirala objava u kojoj se Mamdanija naziva ''Osama Bin Mamdani'', aludirajući na zloglasnog terorista Osamu Bin Ladena. Još jedna kontroverzna objava sugerirala je da Mamdani planira ''masovno preobraćenje'' građana New Yorka na islam.

Debra Messing Foto: Profimedia

Mnogi Messing sada prozivaju za širenje mržnje i islamofobije. Među njima je i poznata drag kraljica Katya iz showa "RuPaul's Drag Race", koja je javno vrijeđala glumicu nazivajući je "glupom k***om".

Debra Messing Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Simona detaljno opisala kad je prvi put probala heroin: ''Našmrkala sam se u školskom toaletu prije nastave''

Debra Messing godinama je bila poznata kao borac za prava LGBTQ+ zajednice, otvorena kritičarka Donalda Trumpa i zagovornica liberalnih vrijednosti. Godine 2017. dobila je i prestižnu nagradu GLAAD za doprinos vidljivosti LGBT osoba u medijima. No u posljednje vrijeme sve više izražava snažnu podršku Izraelu, što je, sudeći prema komentarima, dovelo do promjene njezina javnog nastupa – i velikog razočaranja njezinih fanova.

Debra Messing Foto: Profimedia

Za sada se glumica nije javno oglasila povodom cijelog slučaja, ali rasprava na društvenim mrežama i dalje ne jenjava.

Debra Messing Foto: Profimedia

Debra Messing Foto: Profimedia

Galerija 11 11 11 11 11

Posljednjih godina izazva čuđenje i svakim svojim pojavljivanjem u javnosti. Iako uporno poriče estetske zahvate, mnogima je u to teško povjerovati jer njezino lice ne pokazuje nikakve znakove starenja.

Jedini zahvat koji je Debra priznala je CoolSculpting, kojim je prije nekoliko godina zaledila sve masnoće u tijelu, a čak je otkrila i da je odbila predloženu korekciju nosa kako bi dobila ulogu u filmu "A Walk In The Clouds" s Keanuom Reevesom.

"Nisam nikad prije bila na filmu. Snimali smo ljubavnu scenu, no tada je redatelj uzviknuo 'rez' i pitao me kako brzo mogu otići na plastičnu operaciju nosa jer će mu uništiti film", izjavila je u jednom intervjuu.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Najljepša sportska novinarka u bombastičnoj haljini našla se u nezgodnoj situaciji!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Tko je najljepša žena srpskog nogometa? Njezine vruće fotke obaraju s nogu!

Pogledaji ovo Celebrity Poslije 10 godina veze našeg proslavljenog košarkaša i suprugu čeka nova uloga!