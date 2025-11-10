Neočekivano iznenađenje iz Hrvatske raznježilo našu misicu usred velikog natjecanja!

Hrvatska Miss Universe s oduševljenjem je reagirala na grafit koji joj je netko posvetio, a sve je podijelila s pratiteljima uz iskrene riječi zahvale i smijeha.

Predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, Laura Ignjatović, podijelila je neočekivan trenutak sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Naime, netko joj je posvetio grafit, što ju je vidno dirnulo.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

"A što sam dobila od anonimne osobe u inbox danas... Kakvo iznenađenje. Ma nemam riječi. Motivacija ste mi iz dana u dan da, s krunom ili bez, pokažem SVIMA tko smo i što smo", napisala je Laura u objavi.

Laura Gnjatović na Instagramu Foto: Instagram

U nastavku je dodala i malu ispriku:

Pogledaji ovo Celebrity Luka Nižetić odlučio se na zadivljujući pothvat u svom životu: ''Tražili smo ga otprilike godinu dana''

"Ispričavam se što sam nekako potakla nekoga na 'uništavanje imovine', ne radite ovo kod kuće, ali mi je rečeno da je u pitanju stara i napuštena ruševina, pa ajde… hvala! Bilo kako bilo, imam svoj grafit.''

Galerija 28 28 28 28 28

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: PR

Na grafitu stoji ''9 života, 1 kruna – najjača riba/miss ikad.''

Laura Gnjatović - 3 Foto: Laura Gnjatović/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Još jedan uspjeh prekrasne nasljednice našeg voditelja, ponosni tata pokazao o čemu je riječ!

Ljepota joj je samo šlag na torti: ono čime se sve bavi naša misica ostavlja bez riječi! Više o tome pisali smo OVDJE.

Našu Lauru svrstali su i među top 3 najljepše natjecateljice na natjecanju u Tajlandu. Tko joj je konkurencija, pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Kako izgleda njena mama, pogledajte OVDJE.

Laura je od ove godine i zaručena, a tko joj je partner, čitajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kaubojka Maja Šuput: Pogledajte pet metara dug detalj na njoj!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kamuflirano izdanje legendarnog Vatrenog ipak nije bilo dovoljno da prođe nezapaženo!

Pogledaji ovo Celebrity Simona detaljno opisala kad je prvi put probala heroin: ''Našmrkala sam se u školskom toaletu prije nastave''