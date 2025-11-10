Neočekivano iznenađenje iz Hrvatske raznježilo našu misicu usred velikog natjecanja!

Hrvatska Miss Universe s oduševljenjem je reagirala na grafit koji joj je netko posvetio, a sve je podijelila s pratiteljima uz iskrene riječi zahvale i smijeha.
Predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, Laura Ignjatović, podijelila je neočekivan trenutak sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča pogledajte ludu atmosferu! Popularna Splićanka stala pred oltar: "Da sam znala za koga ću se udati..." samozatajni riječani Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić? Osvanula je njihova zajednička fotografija iznenadila prolaznike Tko je Splićanka koja je hit na TikToku, a čije su cipele na zagrebačkoj špici ukrale sav show?
Naime, netko joj je posvetio grafit, što ju je vidno dirnulo.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR
"A što sam dobila od anonimne osobe u inbox danas... Kakvo iznenađenje. Ma nemam riječi. Motivacija ste mi iz dana u dan da, s krunom ili bez, pokažem SVIMA tko smo i što smo", napisala je Laura u objavi.
Laura Gnjatović na Instagramu Foto: Instagram
U nastavku je dodala i malu ispriku:
Pogledaji ovo Celebrity Luka Nižetić odlučio se na zadivljujući pothvat u svom životu: ''Tražili smo ga otprilike godinu dana''
"Ispričavam se što sam nekako potakla nekoga na 'uništavanje imovine', ne radite ovo kod kuće, ali mi je rečeno da je u pitanju stara i napuštena ruševina, pa ajde… hvala! Bilo kako bilo, imam svoj grafit.''
Galerija 28 28 28 28 28
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: PR
Na grafitu stoji ''9 života, 1 kruna – najjača riba/miss ikad.''
Laura Gnjatović - 3 Foto: Laura Gnjatović/Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Još jedan uspjeh prekrasne nasljednice našeg voditelja, ponosni tata pokazao o čemu je riječ!
Ljepota joj je samo šlag na torti: ono čime se sve bavi naša misica ostavlja bez riječi! Više o tome pisali smo OVDJE.
Našu Lauru svrstali su i među top 3 najljepše natjecateljice na natjecanju u Tajlandu. Tko joj je konkurencija, pogledajte OVDJE.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Kako izgleda njena mama, pogledajte OVDJE.
Laura je od ove godine i zaručena, a tko joj je partner, čitajte OVDJE.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kaubojka Maja Šuput: Pogledajte pet metara dug detalj na njoj!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kamuflirano izdanje legendarnog Vatrenog ipak nije bilo dovoljno da prođe nezapaženo!
Pogledaji ovo Celebrity Simona detaljno opisala kad je prvi put probala heroin: ''Našmrkala sam se u školskom toaletu prije nastave''