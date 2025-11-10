Luka Nižetić odlučio se na zadivljujući pothvat u svom životu: ''Tražili smo ga otprilike godinu dana''

Luka Nižetić okrenuo se nautici i ponosno pozirao na svom novom brodu.

Splitski pjevač Luka Nižetić ovih je dana zakoračio u svijet nautike – nedavno je postao ponosni vlasnik španjolskog glisera Nuva M9 Cabin, a za fotografe je već pozirao na novoj ljepotici.

Brod je dugo tražio, a ovom morskom djetetu ostvario se san.

''Tražili smo brod otprilike godinu dana. Nisam htio ništa brzopleto, želio sam da to stvarno bude brod koji će nam odgovarati i estetski i funkcionalno. Kad smo se spojili s ekipom iz Pitter Yachtinga, sve je nekako sjelo na svoje mjesto. Prvenstveno smo se našli kao ljudi koji dijele slične vizije i razmišljaju na istom tragu. Tražili smo brod koji spaja moderan dizajn, funkcionalnost, ali i neku mediteransku otkačenost. A onda smo upoznali Nuvu M9 Cabin. Dovoljno je elegantna da s njom uploviš u Veneciju, a dovoljno cool da s nje skočiš gol u Stinivu. Nismo više ni tražili drugu opciju. Još kad smo napravili prvi đir, znali smo da je to to'', rekao je Luka za Slobodnu Dalmaciju.

Oduševljen je španjolskim pristupom estetici.

''Kod Nuve M9 me oduševila čistoća linija, prozračnost i elegancija. Nema nepotrebnih elemenata, sve je u funkciji užitka i pokreta. Taj mediteranski duh, ali u suvremenom, gotovo arhitektonskom izdanju, to nam se jako svidjelo. Dizajn je ležeran, ali istovremeno sofisticiran, tako bih se možda izrazio. Kad uđeš na brod, imaš dojam da si na mjestu koje je zamišljeno s jako dobrim osjećajem za prostor'', dodao je Luka.

''Odmah smo odlučili brod sami prevesti od Biograda do Komiže i to je zapravo bila moja prva prava vožnja. Velika vožnja, pogotovo ako uzmeš u obzir da sam tek prije sezone položio za B kategoriju. Bilo je malo straha, naravno, ali more je bilo mirno, vrijeme idealno, a osjećaj na Nuvi je bio nestvaran. Taj osjećaj kad sam je prvi put samostalno vozio neprocjenjiv je.''

A ovih dana Luka svoj brod predstavlja i na boat showu u Biogradu na Moru.

