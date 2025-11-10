Pretraži
morsko dijete

Luka Nižetić odlučio se na zadivljujući pothvat u svom životu: ''Tražili smo ga otprilike godinu dana''

Piše J. C. , Danas @ 09:11 Celebrity komentari
Luka Nižetić na svom novom brodu - 4 Luka Nižetić na svom novom brodu - 4 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Luka Nižetić okrenuo se nautici i ponosno pozirao na svom novom brodu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Ivica i Kristina Zubac objavili da čekaju svoje prvo dijete
''brojimo blagoslove''
Poslije 10 godina veze našeg proslavljenog košarkaša i suprugu čeka nova uloga!
Diletta Leotta doživjela nezgodu dok je pozirala u liftu
Širi se video!
Najljepša sportska novinarka u bombastičnoj haljini našla se u nezgodnoj situaciji!
Tko je glasnogovornica nogometnog kluba Vojvodina, Sanja Kružević
presice su pune zbog nje
Tko je najljepša žena srpskog nogometa? Njezine vruće fotke obaraju s nogu!
Laura Gnjatović na Instagramu otkrila da joj je netko posvetio grafit
''Vi ste mi motivacija!''
Neočekivano iznenađenje iz Hrvatske raznježilo našu misicu usred velikog natjecanja!
Stela Rade izdala novu pjesmu ''Da srce odmorim''
''znala sam da želim...''
Stela Rade ovom je objavom sve iznenadila: ''Nismo tipični mladenci...''
Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić?
samozatajni riječani
Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić? Osvanula je njihova zajednička fotografija
Udala se TikTokerica Nora Bago
pogledajte ludu atmosferu!
Popularna Splićanka stala pred oltar: "Da sam znala za koga ću se udati..."
Splitska tiktokerica Dženifer Džoni na zagrebačkoj špici
iznenadila prolaznike
Tko je Splićanka koja je hit na TikToku, a čije su cipele na zagrebačkoj špici ukrale sav show?
Gordan Grlić Radman u šetnju zagrebačkom špicom poveo suprugu Marijanu
evo kako izgleda!
Ministar Grlić Radman pod ruku je u šetnji špicom vodio suprugu, o kojoj je poznato samo jedno
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Britanija šalje pomoć u Belgiju radi zaustavljanja incidenata s dronovima
BESPILOTNE LETJELICE
Svjetska sila hitno šalje pomoć državi EU-a: "Poslat ćemo ljude i opremu"
NE OBJAVLJIVATI Život s rijetkim bolestima: Krešo se od 3. rođendana bori s juvenilnim artritisom, zna da je drugačiji od svojih vršnjaka
Krešina priča
"Moj sin zna da njegovi prijatelji ne dobivaju 'metrić'. Djeca budu prestravljena, vrište, a roditelji su izvan sebe kad to vide"
Milorad Pupovac komentirao zahtjev za odgodu izložbe u Vukovaru
Komentirao izložbu
Pupovac otkrio da je otkazan još jedan događaj: "Krenulo je tako da sve može smetati"
show
Udala se TikTokerica Nora Bago
pogledajte ludu atmosferu!
Popularna Splićanka stala pred oltar: "Da sam znala za koga ću se udati..."
Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić?
samozatajni riječani
Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić? Osvanula je njihova zajednička fotografija
Splitska tiktokerica Dženifer Džoni na zagrebačkoj špici
iznenadila prolaznike
Tko je Splićanka koja je hit na TikToku, a čije su cipele na zagrebačkoj špici ukrale sav show?
zdravlje
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Po preporuci nutricionistice
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Važno!
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Stručnjaci imaju upozorenje za sve roditelje – pratite ovaj znak prije nego bude prekasno!
Važno!
Stručnjaci imaju upozorenje za sve roditelje – pratite ovaj znak prije nego bude prekasno!
zabava
"Žena ima prioritete": Snimka nezgode na reliju u Sloveniji postala hit zbog urnebesnog detalja
Prioriteti!
"Žena ima prioritete": Snimka nezgode na reliju u Sloveniji postala hit zbog urnebesnog detalja
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Urnebesno
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
tech
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Svaki se postotak računa
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Projekt koji bi mogao promijeniti naše poimanje svemira: Znanstvenici u “lovu” na izvanzemaljce
Poznati su neki detalji
Projekt koji bi mogao promijeniti naše poimanje svemira: Znanstvenici u “lovu” na izvanzemaljce
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Veliki ritualni kompleks
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
sport
Joško Jeličić: "Ovo je najgori potez dosad u SHNL-u. Treba ga biti sramota"
Zgrožen ponašanjem
Joško Jeličić: "Ovo je najgori potez dosad u SHNL-u. Treba ga biti sramota"
Wouter Goes udario Ivana Perišića šakom po prstima
Frcale su iskre
VIDEO Nizozemac (21) odgurnuo pa udario šakom Ivana Perišića: Ovako mu je odgovorio
Šok za Dalića i Vatrene: FIFA uoči SP-a uvodi pravilo koje mijenja sve
otežan put
Šok za Dalića i Vatrene: FIFA uoči SP-a uvodi pravilo koje mijenja sve
tv
Supertalent: Sedmu epizodu Supertalenta obilježio niz neočekivanih nastupa!
ZABAVILI!
Sedmu epizodu Supertalenta obilježio niz neočekivanih nastupa!
Kumovi: Je li moguće da neki i dalje ne vjeruju?
KUMOVI
Kumovi: Je li moguće da neki i dalje ne vjeruju?
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Kata Dizalica
KAKVA ENERGIJA!
Ova je skupa! Kata Dizalica digla na noge cijeli studio! Jeste li i vi zaplesali?
putovanja
Možda nije najviša, ali je najbrutalnija: "Divlja planina" koja ne oprašta pogreške
"Planina svih planina"
Možda nije najviša, ali je najbrutalnija: "Divlja planina" koja ne oprašta pogreške
Dvorac Trosky u Češkoj
Djevica i starica
Ruševine ovog dvorca postale su veliki turistički hit među mlađima od 25 godina, a evo i zašto
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
15 nasumičnih pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
novac
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
CRAFT NAPITAK
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
lifestyle
Ksenija Pajić u trapericama i bundi na zagrebačkoj špici 2025.
Ležerna i dotjerana
Ove traperice savršen su izbor za šetnju gradom, a Ksenija Pajić nosi ih uz kratku bundu
Davorka Dalić na koncertu međimurske popevke u Beču 2025.
Plijenila je poglede
Nenametljiva elegancija Davorke Dalić idealan je izbor za koncert u legendarnoj bečkoj dvorani
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Po preporuci nutricionistice
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
sve
Ksenija Pajić u trapericama i bundi na zagrebačkoj špici 2025.
Ležerna i dotjerana
Ove traperice savršen su izbor za šetnju gradom, a Ksenija Pajić nosi ih uz kratku bundu
Davorka Dalić na koncertu međimurske popevke u Beču 2025.
Plijenila je poglede
Nenametljiva elegancija Davorke Dalić idealan je izbor za koncert u legendarnoj bečkoj dvorani
"Žena ima prioritete": Snimka nezgode na reliju u Sloveniji postala hit zbog urnebesnog detalja
Prioriteti!
"Žena ima prioritete": Snimka nezgode na reliju u Sloveniji postala hit zbog urnebesnog detalja
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene