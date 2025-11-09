Popularna Splićanka stala pred oltar: "Da sam znala za koga ću se udati..."

Nora Bago, poznatija kao Zipssssy, udala se za partnera Antu Ćurkovića i priredila veselo vjenčanje.

Splitska komičarka, glazbenica i tiktokerica Nora Bago, poznatija pod nadimkom Zipssssy, udala se za dugogodišnjeg partnera i kolegu iz benda "Elite", Antu Ćurkovića.

Par koji je inače poznat po nastupima na vjenčanjima diljem Dalmacije, sada je i sam stao pred oltar i organizirao zabavu za pamćenje.

Vjenčanje Nore Bago - 2 Foto: Nora Bago/Instagram

Dan prije vjenčanja, Nora je na Instagramu podijelila dirljiv trenutak iz djetinjstva – fotografiju sebe kao djevojčice u vjenčanici.

"Nije to samo papir, niti je to samo prsten. Kako se sve više bliži taj dan, tek tada spoznaš koliko ljubavi on obuhvaća. Mala Nora bi bila prezadovoljna da je odmah znala za koga će se udat i to mi je najveći flex."

Sama svadba bila je vesela, glasna i autentična, baš u stilu para koji je mnogima poznat po dobroj glazbi i sjajnoj atmosferi. Goste je iznenadio Hrvoje Čirjak, koji je na bubnjevima donio latino ritmove, dodatno začinivši slavlje.

Nora je tijekom dana podijelila brojne trenutke na Instagramu, a iz storija se jasno vidi da su se svi gosti odlično zabavljali.

Iako se Zipssssy danas povezuje najviše s viralnim videima i duhovitim prikazima dalmatinske svakodnevice, njezin put do toga bio je spontano zabavan. U početku je sumnjala u sebe, a odluka da nastavi snimati pokazala se itekako pametnim potezom. Uz humor, ponekad otvara i ozbiljnije teme jer njezina publika šarolika.

Vjenčanje Nore Bago - 1 Foto: Nora Bago/Instagram

''S obzirom da me prate od 7 do 77, htjela bih stvarno da svako shvati što sam htjela reći. Tako da je mi to malo kompliciranije i drago mi je da imam priliku pričati o tome. Imam osjećaj obaveze i odgovornosti da bar malim djelom moram se baviti nekim ozbiljnim stvarima'', rekla je za naš In magazin.

In Magazin: Nora Bago - 3 Foto: In Magazin

