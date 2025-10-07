Upoznajte Bračanku Noru, koja je zaludjela društvene mreže!

Nora Bago, influenserica i pjevačica, osvojila je publiku svojim likovima i skečevima koji svakodnevicu pretvaraju u zabavu. Otvorila je vrata doma i otkrila gdje nastaju videouradci s milijunskim pregledima. Tko je Zipssy te zašto je vole i mladi i stari, otkriva naš Hrvoje Krolo za IN magazin.

Bračanka Nora svoj je kutak i inspiraciju pronašla u Splitu. Upravo ovdje nastaju skečevi koji su je pretvorili u viralnu senzaciju.

Na društvenim mrežama prati je više od 90 tisuća ljudi, a njezini videi broje milijunske preglede.

''Ja ti to i dalje ne gledam kao posao, iako se hvala Bogu sad lagano pretvara u to. Meni je to gušt… drago mi je da sam mogla napraviti si tako u životu da imam ured od doma jer se tu osjećam, normalno, najugodnije, najopuštenije. Kad snimam videa, ako moram ponavljati sto puta nije mi problem jer sam tu u svome'', govori Nora.

Počelo je iz zezancije — a pretvorilo se u senzaciju. Kako nam priznaje simpatična Nora, za nju je ovo posao iz snova, a njezin potpis su videa koji na smiješni način prikazuju kako kaže, dalmatinsko stanje uma.

In Magazin: Nora Bago - 4 Foto: In Magazin

''To su videa s kojima se puno ljudi može poistovjetiti, neke svakodnevne situacije i mislim da ljude zapravo ugodno je iznenadi kad vidi koliko nas proživljava dosta slične stvari, pogotovo ako su neke pozitivne stvari u pitanju. Mislim da ljudi vole razbibrigu i moji videi su komični'', dodala je Nora.

Originalnost joj je pravilo, a inspiracija može doći odsvuda. Kao Dalmatinka, kaže, cijela regija voli taj temperament. Njoj je to prilika da „naše“ pokaže u najboljem svjetlu.

''Ja moram priznat od kad sam počela raditi te videe da sam ja ugodno iznenađena koliko cijeli Balkan voli Dalmatince… koliko mi je Srba, Makedonaca pisalo, Crnogoraca - ‘ajme taj vaš dalmatinski naglasak’ kako je to lipo. Tako da moram priznat da mi nije bilo teško dočarat Dalmatince u pozitivnom ruhu zato šta ima bit u startu svi vole Dalmatince, a meni je drago ako ja donekle mogu biti to dalmatinsko lice da predstavljam nas široj masi'', kaže.

In Magazin: Nora Bago - 2 Foto: In Magazin

Iako je u početku sumnjala u sebe, odluka da nastavi snimati pokazala se itekako pametnim potezom. Uz humor, ponekad otvara i ozbiljnije teme jer njezina publika šarolika“.

''S obzirom da me prate od 7 do 77, htjela bih stvarno da svako shvati što sam htjela reći. Tako da je mi to malo kompliciranije i drago mi je da imam priliku pričati o tome. Imam osjećaj obaveze i odgovornosti da bar malim djelom moram se baviti nekim ozbiljnim stvarima''.

Likovi su došli spontano: od konobarice do ''Vedrane'', a publika obožava taj mali ''serijal'' svakodnevice.

''Onda je došla Vedra, Vedrana mater onda su se za nju uhvtili samo tako kao od Boga poslano, Bože mi prosti. Onda sam ove kao državne službe i to je buknulo i shvatila sam da bi bilo baza graditi te likove''.

In Magazin: Nora Bago - 6 Foto: In Magazin

Lik Vedrane priznaje nam Nora, nije preslika njezine mame, ali jest posveta jakim ženama. Iza kratkog videa često je dugački proces: ideja, snimanje, montaža, odabir lokacija, o svemu se treba dobro razmisliti.

''Ponekad to zna biti sat vremena, ponekad zna biti 6 sati. Ponekad zna biti i po više dana… ali to je nešto u čemu ja uživam i to je nešto što je moje''.

Uvijek je kaže htjela živjeti ono što je stvarno ispunjav. Danas se bavi i slikanjem te digitalnim karikaturama, a na pozornici je glavni vokal u svojem bendu. A baš je glazba spojila nju i zaručnika Antu.

''Mi smo prvo bili kao suradnici, kako smo počeli raditi lagano smo se oboje počeli zaljubljivati… i tek nakon godinu dana počeli pokazivati stvarne simpatije i eto izrodila se ljubav, još mjesec i po dana i ženimo se''.

In Magazin: Nora Bago - 2 Foto: In Magazin

Ante joj je danas partner u ljubavnom i poslovnom životu.

''Bilo mu je prvo samo nemoj postat vlogerica, nije sad da mi nije bio podrška, ali bilo mu je ma zašto to sad snimaš. Onda sam mu ja rekla bili malo i ti odglumi kad je neka tema po pitanju veza i onda je bilo nemoj ti mene u to, onda je skužio da to stvarno ide i počea je i on davat svoje ideje'', priča Nora.

Ova umjetnička duša ima pripreme i za vjenčanje koje će se održati za mjesec i pol dana, ali za Noru nema nervoze.

''Za big day je 90 posto stvari spremno, ostale su još neke male stvari za koje saznajem sad putem. Intenzivan je period ali su sve same lijepe stvari''.

Od malih skečeva za obitelj do milijunskih pregleda, Nora je dokazala da se upornošću i osmijehom grade čuda. Originalnošću je osvojila publiku, a njezine ćemo priče, nema sumnje, još dugo pratiti i voljeti.

