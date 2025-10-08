Zvijezda Eurosonga privedena! Vlasti pokrenule veliku istragu koja je potresla zemlju

Pjevačica Hadise Açıkgöz, koja je predstavljala Tursku na Eurosongu 2009. s pjesmom "Düm tek tek", privedena je zbog navodne uporabe droga.

Nekadašnja turska predstavnica na Eurosongu Hadise Açıkgöz jedna je od 19 javno poznatih osoba u Turskoj protiv koje su vlasti pokrenule istragu zbog navodne uporabe droga.

Kako je u srijedu potvrdio Ured glavnog tužitelja u Istanbulu, istraga se odnosi na kazneno djelo “uporabe opojnih ili stimulativnih tvari” prema turskom Kaznenom zakonu. Dužnosnici su pojasnili da istraga ne uključuje naloge za pritvor, već da se od navedenih osoba traži davanje iskaza i vađenje krvi radi testiranja.

Hadise Açıkgöz

Hadise Açıkgöz

Hadise Açıkgöz

Iz tog razloga, Zapovjedništvo žandarmerije Istanbulske provincije je privelo minimalno 19 poznatih osoba odvelo u zdravstvene ustanove na uzimanje uzoraka krvi, a zatim ih prebacilo u sjedište žandarmerije na davanje izjava. Tužiteljstvo je naglasilo da je istraga trenutačno ograničena na provjeru navoda o uporabi droga i da se u ovoj fazi ne radi o uhićenjima niti podizanju optužnica.

Na popisu koji je objavio tužiteljski ured nalaze se poznati pjevači, glumci, TV ličnosti i influenceri, no svakako je najveće ono Hadise Açıkgöz, koja je posljednjih 15-ak godina jedna od najvećih turskih glazbenih zvijezda.

Rođena u obitelji turskih emigranata u Belgiji, 40-godišnja Açıkgöz je došla u centar pozornosti nastupom u belgijskoj verziji Idola. Nakon što je jedno vrijeme razvijala karijeru u rodnoj Belgiji, sve se više počela pojaljivati i u Turskoj, a nakon niza uspješnih singlova, turska televizija TRT ju je odabrala da predstavi Tursku na Eurosongu 2009. u Moskvi.

S pjesmom "Düm tek tek" je osvojila četvrto mjesto, no u Turskoj je doživjela mnoge kritike jer joj je nastup okarakteriziran kao preseksi. Do 2012., kada se Turska povukla s Eurosonga, nijedna žena nije predstavljala zemlju na natjecanju, no četvrto mjesto otvorio joj je put do velikih rezultata na turskoj glazbenoj sceni.

