Ovo je šest nastupa koji će uvijek ostati upisani u povijest Eurovizije: Neki su tjerali na suze od smijeha, a neki strah u kosti!

Eurovizija svake godine iznjedri neki novi hit nastup o kojemu se još dugo priča, a ovo je šest nezaboravnih izvedbi koje će uvijek ostati zapamćene u povijesti Eurosonga.

Eurosong natjecanje svake godine okuplja brojne države koje nastoje pobijediti na ovom natjecanju. Pravila nema, nekada je najboljom proglašena balada, a nekada pop pjesma u kojoj izvođačica kukuriče.

Mi smo izdvojili šest nezaboravnih nastupa kojih se sigurno sjećate, a koji će uvijek ostati upamćeni u povijesti Eurovizije, što zbog kostima na pozornici, što zbog same izvedbe ili izvođača.

Finski heavy metal sastav Lordi davne je 2006. godine napravio potpuni spektakl na pozornici Eurosonga i njime osigurao Finskoj prvu pobjedu ikad na Euroviziji. Sa svojom pjesmom ''Hard Rock Hallelujah'' sve su gledatelje vezali za male ekrane, a njihovi kostimi ostali su mnogima urezani u pamćenje, posebno djeci koja su ovaj nastup gledala sa strahom u očima. U čudovišnim kostimima nastupaju i inače, ali od njihove pobjede na Eurosongu prestali su biti dio medijske pompe i javnosti te ih se danas mnogi sjećaju samo po ovom.

Verka Serduchka ime je pak koje će mnogima odmah namamiti osmijeh na lice, a druga je to persona i alter ego ukrajinskog komičara, glumca i pjevača Andrija Mijahloviča Danilka koji je 2007. godine gledatelje zabavio svojom izvedbom pjesme ''Dancing Lasha Tumbai''. ''Sieben, sieben, ai lyu-lyu, sieben, sieben, eins, zwei, sieben, sieben, ai lyu-lyu, eins, zwei, drei'' stihovi su koji teško izlaze iz glave, a svojim svjetlucavim kostimom i sa svijezdom na glavi Verka se upisala na popis jednog od najboljih nastupa na Euroviziji ikad.

S druge strane, jedan od najzavodljivijih nastupa tih vremena bio je i onaj turske predstavnice 2009. godine Hadise koja je izvela pjesmu ''Düm tek tek''. U za to vrijeme vrlo razgoličenim kostimima, Hadise je uz pomoć plesačica zavela gledatelje Eurosonga, a zarazni ritam pjesmu je doveo do četvrtog mjesta te godine.

A sljedeći nastup mnogima je ostao i omiljeni, a izvela ga je ukrajinska predstavnica Ruslana. ''Wild Dances'' dominirao je na pozornici Eurosonga davne 2004. godine, a ovaj ples mnogi su danima kasnije pokušavali naučiti plesati. Zgodna Ruslana time se upisala među sam vrh eurovizijskih nastupa, a izveba je ostala jedna od najenergičnijih na Eurosongu ikad.

A mnogo kontroverzi izazvao je sljedeći izvođač. Thomas Neuwirth, odnosno Conchita Wurst koja je 2014. godine odnijela pobjedu na Euroviziji što je šokiralo masu javnosti zbog toga što je među prvima u svijetu krenula otvoreno govoriti o transeksualnim osobama. U uskoj haljini, s dugom kosom i bradom na licu Conchita je izvela pjesmu ''Rise Like a Phoenix'', a mnogima je ova pjesma postala jedna od prvih koja padne napamet kada se spomene Eurosong.

A ovaj popis ne može proći bez jednih posebnih dama. Buranovske babuške 2012. godine predstavljale su Rusiju s pjesmom ''Party For Everybody''. Ovaj nastup mnoge je nasmijao do suza, ali istovremeno su pokupile simpatije milijuna ljudi diljem Europe koji su bili potaknuti da glasaju te su bile za petama pobjednici Loreen s hitom ''Euphoria'' i te su godine osvojile visoko drugo mjesto.

