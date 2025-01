Tko je talentirana Imoćanka koja je pjevala na vjenčanju Mate Rimca, a ove godine slušamo je i na Dori?

Mladu Imoćanku sa solinskom adresom Filomenu Puljiz javnost je upoznala prije tri i pol godine kada je pjevala na vjenčanju Mate Rimca i Katarine Lovrić, a sada ćemo je gledati na predstojećoj Dori. S temperamentnom kantautoricom, koja se školovala na prestižnom glazbenom koledžu Berklee u Bostonu, družio se naš Gordan Vasilj. Razgovor poslušajte u prilogu In magazina.

Dio je ovo refrena pjesme ''Strong'' koju će u drugoj polufinalnoj večeri ovogodišnje Dore predstaviti mlada kantautorica Filomena Puljiz. Ovom kombinacijom r'n'b-a i gospela talentirana Imoćanka sa solinskom adresom šalje jaku poruku.

''Pjesma je poslana 15-ak minuta prije zatvaranja samog natječaja, 14.11. Nitko nije znao, svi su ostali iznenađeni. Rekla sam, ovo će biti jedna moja mala tajna, ako prođem, prođem, ako ne prođem, Bogu hvala. I evo, prošla i idemo sada strong.'', priča Filomena.

A njezin moćan vokal oduševio je i Matu Rimca kojem je prije tri i pol godine pjevala na vjenčanju sa sada već bivšom suprugom Katarinom.

''To me svi pitaju, kako ti je bilo, što je reć' da su tebe zvali? A ja govorim, ljudi moji, ja stvarno ne znam što da vam kažem. Kate i ja smo se srele u jednom splitskom restoranu. Njih tri lijepe cure su ušle u restoran, ja sam pjevala i Kate je samo došla do mene i rekla daj mi svoj kontakt, kad bude vrijeme zvat ću te da mi dođeš pjevati kad se budem udavala.'', ispričala je Filomena.

I nakon pola godine uslijedio je Katarinin poziv koji je Fili, kako je od milja zovu prijatelji, otvorio brojne nastupe na vjenčanjima, na čemu joj je izuzetno zahvalna.

''Ja se sjećam, da smo se vozili put Livna, dvojica kolega koji su me pratili i ja. Nas su na ulazu u selo dočekali security, kažu dajte nam propusnicu, imate li neku dozvolu da možete biti na vjenčanju. Ja rekoh, sorry Hollywoode. Nisam bila svjesna da će to biti na jednoj baš svjetskoj razini. Ne znam zašto, File, pa to je Mate Rimac.''

Temperamentna 25-godišnjakinja, koja je ovisna o vježbanju, priznaje da ima snažan karakter, što pripisuje svojim imotskim korijenima.

''Ja sam ponosna na svoje korijene, na to tko sam, što sam. Mislim da me to izgradilo u ovakvu osobu, ljudi kažu autentičnu pa sad netko voli, netko ne voli, ali autentično je. Ja stvarno mislim da bez te imotske krvi, bez tog jednog imotskog faha, ne bih ja bila ovakva kakva sam. U nas bi se reklo nije krv pura i to je istina.''

Iako joj roditelji rade na odgovornim pozicijama u MUP-u, Filomena nije krenula njihovim stopama. Oni, kaže, ne razumiju estradni svijet pa katkad dođe i do diskusija.

''Ajme meni, ćaća nikako nije bio za to, ali je prihvatio. Sad su preponosni i sad su stvarno puna podrška, osobito pošto je pjesma duhovna, mislim moji su ipak Imoćani. Znamo što ide uz to kad se kaže da su ti roditelji Imoćani. To je znači ovako više provjerski i njima je pjesma predivna.''

A vjera igra važnu ulogu i u njezinu životu pa je se u Splitu često može vidjeti na zornicama.

Ljubav prema gospelu otkrila je Bostonu, studirajući na prestižnom glazbenom koledžu. Na pitanje što joj najteže pada u Americi, odgovara.

''Nitko se s nikim ne druži, svi rade i oni nemaju baš taj socijalan život kao mi. Mi ćemo raditi do 17 sati, ali ćemo i izaći dvije ure nakon što se odmorimo, toga u njih nema.''

A u svojem glazbenom životopisu može se pohvaliti i da je pjevala prateće vokale grupi Dalmatino.

''Ja sam ostala paf. Toliki profesionalci, toliko dobra energija, toliko mlada publika. Ja sam bila oduševljena. Ivo Jagnjić presimpatičan čovjek. Bojala sam se hoću li neki ton krivo otpjevati, a meni Ivo govori, 'što ima veze, otpjevam ih ja pet krivo. Nema veze, ajde, dobro je to sve, dobro vi zvučite.'', prisjetila se.

Jedno je već sad jasno, za Filomenu ćete sigurno još čuti u budućnosti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.