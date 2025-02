Prizori preslatkih ljubimaca poznatih Hrvata i Hrvatica istopit će svako srce, pogledajte ih!

Ove naše zvijezde veliki su ljubitelji životinja, a ljubav prema svojim kućnim ljubimcima pokazuju i na društvenim mrežama.

Ivan Rakitić sa svojim pratiteljima podijelio je prekrasnu vijest. On i njegova obitelj dobili su novog člana, a riječ je o psiću kojemu su dali ime Dambo.

Ivan Rakitić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Brojni poznati Hrvati i Hrvatice ljubitelji su životinja, a fotografijama kućnih ljubimaca često se pohvale na društvenim mrežama. Izdvojili smo nekoliko slavnih ljubimaca...



Nina Badrić

Naša pjevačica Nina Badrić često se na društvenim mrežama pohvali svojim preslatkim psićem. Bijelom bišonu ime je Toto, baš kao što se zove psić iz ''Čarobnjaka iz Oza''.

Psić Nine Badrić, Toto Foto: Instagram

Svojedobno je o njemu pričala i za naš IN magazin. Tada je otkrila koliko joj on znači u životu.

''Kažem da sam najljepšu stvar poklonila samoj sebi, a to je Toto, moj pas. Nasmijem mu se ujutro, nasmijem mu se navečer. On je velika obaveza. Svatko tko ima životinju zna da je to velika obaveza, ali enormna količina ljubavi, enormna količina tog smijeha kojeg imam s tim psom, i ja ga sad već zovem da je on pas mog života. Kao da neki mali čovjek živi u njemu, nas dvoje pričamo, šećemo...'', rekla je o Totu.

Nina Badrić i Toto Foto: Instagram

Franka Batelić

Franka i naš bivši nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka vlasnici su psa Oskara. Oskar je japanski špic pasmine Shiba Inu, a koliko im znači Ćorluka je pokazao kad je jednu od svojih tetovaža posvetio upravo četveronožnom ljubimcu.

Franka Batelić Foto: Instagram

Franka je na društvenim mrežama znala pokazati i kako Oskar prati Vedranove utakmice s kapicom na glavi, a bio je i na vjenčanju svojih vlasnika. Tada je srca svih obožavatelja ukrao s leptir mašnom s točkicama.

Franka Batelić Foto: Instagram

Tomislav Tomašević

Preslatke prizore s psićem uhvatili su fotografi.

Tomislav Tomašević i Ivana Kekin - 3 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Poznato je da je bračni par Tomašević Boška udomio kada je imao samo sedam mjeseci.

Baby Lasagna

Naš prošlogodišnji predstavnik na Eurosongu, Marko Purišić, veliki je ljubitelj mačaka, a na društvenim mrežama često pokazuje mačke Gertrudu i Branku.

Svojim ljubimcima posvetio je i svoj merch, predstavu pa i slikovnicu.

Marko Grubnić

Stilist Marko Grubnić vlasnik je dva pomeranca Caspera i Castra, a preslatke prizore često možemo vidjeti na njegovim društvenim mrežama.

Marko Grubnić s kućnim ljubimcima Foto: Instagram

