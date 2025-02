U Survivor stiže i mama dviju kćeri, koje su od nje prije ulaska u show tražile samo jedno: ''Mama, nemoj...''

Trenerica Liz Willems natjecat će se u novoj sezoni Survivora, a nama je otkrila što očekuje i kratko se predstavila.

Na male ekrane uskoro stiže nova sezona Survivora. Brojni izazovi čekaju nove kandidate, a jedna od njih je i Liz Willems. S njom smo razgovarali prije ulaska u show pa nam je otkrila zašto se odlučila na taj izazov.

''Prijavila sam se jer imam potrebu pronaći onu jaku i neustrašivu ženu koju svi vide u meni, a koju osobno tek trebam upoznati. Cilj mi je također pokazati svoju strast prema aktivnom životu i dokazati da su godine stvarno samo broj. Želim poticati žene u najboljim godinama da žive aktivan i zdrav život i da stave sebe na prvo mjesto. Postati i biti najbolja verzija sebe omogućuje ženi da bude najbolja u kojoj se god ulozi nalazi (majka, žena, kći, frendica, itd.).''

Kome je prvome rekla da ide u ovu veliku avanturu? Kakve su bile reakcije?

''Moje kćeri su bile upućene u cijelu priču već od prvog castinga. Uzbuđenje je raslo nakon svakog kruga, a kada sam dobila vijest da upravo JA putujem za Dominikanu, naravno da sam im odmah javila i bile su, blago rečeno, PRESRETNE!''

O svojim kćerima ponosno nam je rekla i nešto više.

''Ponosna sam na svoju Kylu, koja ima 21 godinu, i Anyu, koja ima 19. One su dvije predivne, inteligentne, komunikativne i odgovorne mlade žene. Volim njihovu odlučnost i stav. Predanost i trud koje ulažu u sve što rade - bio to posao, faks ili odnosi - na zavidnoj su razini. Velika su mi inspiracija i podržavam ih u svemu. Tako su one i meni apsolutno najveća podrška. Bit će izuzetno teško tri mjeseca (ako toliko izdržim) ne pričati s njima jer su mi ne samo kćeri već ih doista vidim kao najbolje frendice. Nadam se da me ta razdvojenost neće pokolebati u svom cilju da se borim i da ostanem u igri do samog kraja. A kako će sve ovo utjecati na njih? Mislim da su dovoljno čvrste da mogu bez mame neko vrijeme. Ipak nisu male klinke više.''

Što gledatelji mogu očekivati? Ima li već taktiku za pobjedu ili će pustiti da sve ide svojim tijekom?

''Gledatelji mogu očekivati i najbolje, ali vjerojatno i najgore od mene. Dakle, autentičnu JA. Ne znam dobro lagati i nisam dobra glumica, tako da ću teško sakriti osjećaje i pretvarati se da sam nešto što nisam. Trudit ću se birati svoje bitke i nadam se da ću moći držati osjećaje pod kontrolom, ali poznavajući samu sebe, to neće biti lak zadatak. Što se tiče taktike, s obzirom na to koliko godina imam, znam da neću biti najbrža ni najspretnija na poligonima, pa ću se morati dokazati radom u kampu i pokušati stvoriti dobre odnose s ostalim članovima plemena. Zasad je taktika da dam 100 % od sebe u kojoj god situaciji se nalazim.''

Plaši li se nečega prije ulaska?

''Meni je trenutačno najveći strah ulazak u avion jer se užasno bojim visina, a i strah me vodenih poligona jer nisam najbolja plivačica i bojim se skoka na glavu, pa mi je cilj te strahove prebroditi. Insekti i nedostatak hrane nisu mi neka prepreka. Postoje puno gore stvari od uboda i gladi, tako da se ne opterećujem time.''

Liz je rođena u Australiji, odrasla je u Kanadi. Kako su je životni putevi doveli do Hrvatske?

''Roditelji su mi oboje iz Hrvatske, a upoznali su se u Kanadi, gdje su se i vjenčali. Zatim su se preselili u Australiju, gdje sam se rodila. Vrlo brzo nakon toga vratili su se u Kanadu. Sredinom 80-ih preselili smo se u Visoko, rodno mjesto mog pokojnog oca, nedaleko od Varaždina. Tada sam naučila pričati hrvatski i završila 2. i 3. razred osnovne škole. To su mi bile najbolje godine djetinstva. Ali budući da je politička klima tada bila dosta klimava, a moji si u te dvije godine nisu mogli naći posao, ponovno smo se vratili u Kanadu. Ali iako je Kanada super zemlja, nisam se nikako mogla povezati s njom niti se uklopiti u taj način života. Tako da sam odlučila vratiti se u Hrvatsku nakon srednje škole. Dandanas sam sretna i zahvalna što sam donijela tu odluku.''

Liz je inače instruktorica fitnesa, a ispričala nam je i zašto je to odlučila biti.

Liz Willems - 3 Foto: Instagram

''U djetinjstvu sam se borila s kilogramima. Djeca su znala biti dosta okrutna. Otac me poticao da se bavim sportom, ne samo da smršavim nego da naučim disciplinu i da izgradim čvrst karakter kako bih bolje podnosila bullying koji sam proživljavala. Srećom, uspostavilo se da imam čak i neki talent za sport, pa sam bila dio svih ekipa u osnovnoj i srednjoj školi, od košarke do atletike. Čak sam i postavila rekord u bacanju kugle. Ali od svih sportova koje sam trenirala nekako mi je džudo bila najveća ljubav. I bila sam dosta dobra u tome, čak u top pet na nacionalnoj razini. Kad sam se preselila u Hrvatsku nakon srednje škole, prestala sam se baviti sportom i ponovno sam se borila s tim istim kilogramima. Trebalo mi je puno vremena da shvatim da trebam uzeti svoj život pod kontrolom, paziti što jedem i biti aktivnija. Tada sam počela rekreativno trčati. S 39 sam krenula i na fitnes, a u 40. sam odlučila da želim posvetiti vrijeme zdravom načinu života i poticati druge žene da također posvete vrijeme sebi i svom zdravlju. Nije bilo lako praktički od nule krenuti u neku novu karijeru. Bilo je puno prepreka, od jezika (još uvijek ne znam savršeno pričati hrvatski) preko mojih godina do same pomisli i brige što će drugi misliti o tome i o meni. Ali vrlo brzo sam shvatila da je moj odnos s mojim klijentima najbitniji, da pristupam njima s empatijom i suosjećanjem, da znaju da sam njima najveća podrška i da ih neću nikada osuditi jer se mogu s njima poistovjetiti.''

Liz Willems - 4 Foto: Instagram

A Liz trenutačno i studira, i to na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

''Imam već dosta tih certifikata, uključujući one vezane uz prehranu i nutricionizam, i one ciljane na rad s trudnicama i rodiljama, a i sa ženama u predmenopauzi i menopauzi. To je dosta dobra baza, no željela sam produbiti svoje razumijevanje i znanje, posebno kada je riječ o principima treninga snage. Za mene obrazovanje nije samo stjecanje još jedne diplome; radi se o kontinuiranom razvoju kako bih svojim klijenticama mogla pružiti najbolju moguću uslugu. Povratak na fakultet u ovoj fazi života dokaz je da učenje nikada ne prestaje i da snaga – fizička i mentalna – nema dobnu granicu.''

Je li joj ponekad teško uskladiti obaveze?

''Da jer želim raditi sto stvari odjednom. Priznajem da je to izazov, i dandanas učim kako se dobro organizirati. Ali ako stanemo i razmislimo o tome koji su nam zapravo prioriteti, onda je malo lakše odvojiti vrijeme i za posao, i obitelj, a i druženja.''

Ima li neke hobije?

''Moji najdraži hobiji su čitanje, šetanje i slušanje podcasta te, naravno, rekreativno trčanje. Trčanje volim kombinirati s izletom, pa uvijek gledam gdje ima neka dobra utrka, pa da se mogu istodobno natjecati i istražiti nova mjesta.''

Na svojim društvenim mrežama otkrila je i da voli putovati. Rekla nam je koje joj je najdraže mjesto koje je posjetila.

''Najdraže mjesto za mene je definitivno Bali. Nikad nisam doživjela mir i spokoj kakav sam doživjela ondje. Bali je predivna zemlja, a njihovi ljudi baš su posebni. Vlada ta neka super pozitivna energija među njima i to prenose na svaku osobu koja se nađe ondje. Voljela bih odvesti svoje kćeri kako bi i one iskusile sve te prirodne ljepote, a i osjetile duhovnost koja je ondje jako prisutna.''

U svom predstavljanju kaže da je jedini muškarac u njezinu životu pas Tobi, postoji li šansa da se zaljubi u Survivoru?

''Prva stvar koja mi je kći poručila kada sam joj javila da idem na Survivor je: 'Mama, samo se nemoj zaljubiti!' Tako da je odgovor NE.''

Liz Willems - 5 Foto: Instagram

Za kraj, poruka gledateljima:

''Nadam se da će gledatelji prepoznati snagu, iskustvo i borbeni duh koje nosim sa sobom u igru. Trudit ću se ostati smirena pod pritiskom i da ne ''puknem'' kada stvari krenu naopako. Jer toga će sigurno biti! Očekujte puno smijeha, suza i tko zna čega još – jer, budimo realni, Survivor je jedinstveno iskustvo za koje se jednostavno ne možeš unaprijed pripremiti! Dakle, očekujte neočekivano! A hoću li preživjeti? To ćemo tek saznati!''

