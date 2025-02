Od borbe s kilogramima do trenerice: Inspirativna priča o Jeleni koja stiže u Survivor!

Jelenu Putnik uskoro ćemo gledati na malim ekranima Nove TV u hit-showu Survivor. Otkrila nam je zašto se prijavila, koja joj je prednost pred drugim kandidatima, ali otvorila je i dušu o borbi s kilogramima.

Na male ekrane uskoro stiže nova sezona Survivora. Brojni izazovi čekaju nove kandidate, a jedna od njih je i Jelena Putnik. S ovom damom, koja dolazi iz Samobora, razgovarali smo prije ulaska u show.

Hoćete li pratiti novu sezonu Survivora? Da, jedva čekam

Ne, nisam obožavatelj

Možda Da, jedva čekam

Ne, nisam obožavatelj

Možda Ukupno glasova:

Survivor joj je, priznaje nam, oduvijek bila želja.

''Show mi se oduvijek činio izazovnim. Razlog tome je što, osim fizičke spremnosti, moraš biti i mentalno jak, a samim time životno iskustvo i prilagodljivost novonastalim situacijama samo su jedan od faktora s kojima opstaju najjači... Ima li boljeg načina za upoznati i unaprijediti sebe? Uvijek mi je izazov rad na sebi pa mi je tako i Survivor oduvijek bio želja'', rekla nam je za početak.

A misli li da će joj taj izazov teže pasti fizički ili psihički?

''S obzirom na to da sam uistinu u životu prošla svakakve izazove, smatram da će ovaj biti težak, ali ne i nepremostiv. Zato sam i tu jer vjerujem u sebe. Ne mogu reći što će biti teže, vjerujem da će biti izazovan. I fizički i psihički. Podjednako, ali da će na kraju volja i želja biti presudne'', objasnila nam je.

Njezina najveća prednost pred drugim kandidatima je, kaže nam, mentalna snaga i smirenost.

''Ne bojim se teških uvjeta. Spavanja u divljini, kiše i hladnoće, a ni vrućine. Godine iskustva su svakako jedna od stvari koju bih također navela kao prednost. U životu kada osjetite surovost, glad i nepravdu, očeličite i postanete izdržljivi. Također, moje iskustvo u radu s ljudima navela bih kao prednost jer se uistinu znam prilagoditi svakom pojedincu. Neovisno kojoj generaciji pripada'', otkrila nam je 43-godišnja Jelena.

Jelena Putnik, Survivor Foto: Nova TV

Cilja li na pobjedu u Survivoru ili se prijavila zbog zabave?

''Mislim da bi pobjeda samo bila nagrada za sav trud i želju. Naravno, voljela bih pobijediti, no dalek je to put, a s pretjeranom samouvjerenošću treba biti itekako oprezan. Ići ću dan po dan, fer i korektno bez glumatanja pa vidjet ćemo kuda će me to dovesti'', rekla nam je.

Jelena nam je otvorila dušu i o svojoj borbi s kilogramima. U svojoj najvećoj fazi, kako je ona rekla, imala je 135 kilograma. Bilo je to prije desetak godina.

''Borba s kilogramima traje i dalje i trajat će. Moram priznati da, iako sada možda nisam u vizualno idealnoj formi, poprilično sam zadovoljna načinom na koji posljednjih godina radim na sebi. Dug je još put ispred mene, ali nema predaje. Bavim se sportom i treniram te vjerujem da će mi to svakako donijeti u konačnici zadovoljstvo sobom. U djetinjstvu i odrastanju uvijek sam bila bucka, ali izuzetno spretna te sam se bavila svim mogućim sportovima. Odskakala jesam u društvu, no nisam bila pretilo dijete tako da po tom pitanju nemam trauma'', otkrila nam je.

''Godinama sam radila sve i svašta, nisam bila educirana i podlijegala sam svakakvim brzim programima i dijetama pa sam čak i pala ispod 70 kg. Unazad pet godina imala sam ponovno dizanje, a sada već dvije godine radim na sebi. Težim promjeni životnih navika, polako i postepeno. Ne zamaram se brojevima, već imam neki svoj ideal vizualni kako bih željela izgledati i idem za time. Treniram, jedem zdravo i radim promjene malo po malo. Put je još ispred mene, ali nazire se cilj'', dodala je.

Jelena Putnik, Survivor Foto: Nova TV

Njezina borba s kilogramima dovela ju je do toga da je danas fitness trenerica.

''Da, fitness trenerica sam iako možda nisam u idealnim gabaritima i znam kako to djeluje u fitness svijetu isklesanih tijela. No, fitness nisu samo pločice i definirano tijelo. Funkcionalnost tijela i prihvaćanje zdravih životnih navika, prihvaćanje sebe i postavljanje realnih ciljeva izuzetno su bitni. Moji klijenti, koji su gotovo svi srednje i više prekomjerne težine, me ne prate već godinama zbog mog izgleda već znanja koje na njih prenosim. Iskustva, a i odnosa te poštovanja koje imam prema njima'', rekla nam je.

''Ne osjećaju se marginalizirano, odbačeno i to nas drži skupa. Gledaju moje borbe, kako se ne predajem i uče iz mojih grešaka. Zajedno sam sa njima u borbi i uistinu smo poseban tim. Razumijem ih, cijenim bez obzira na to što znaju posrnuti, jer znam kako je to. Gledam ih kao ratnike i jedino na čemu inzistiram jest da se nikada ne prestanu boriti. Učim ih kako su porazi dio tog putovanja, a kako je dolazak do cilja samo pola puta. Druga polovica je živjeti kroz zdrave navike i održavati ih. Taj dio, po meni, još je teži i u to ulažem maksimalne napore jer i ja sam tu znala zalutati u krivi smjer'', dodala je Jelena.

Priznala nam je i da je život prema njoj ponekad znao biti nemilosrdan, ali da su ti dani sada iza nje.

''Ne želim se obazirati i nikako tražiti samilost gledatelja. Svi koji me poznaju, znaju kroz što sam prošla i da sam se nemali broj puta morala dizati s dna. Od egzistencije do bolesti i gubitaka najbližih prošla sam svašta, no sve me to ojačalo... Trudim se gledati naprijed i koliko god mi je život bio surov, ne bih ga mijenjala ni za što. On me čini ovakvom kakva sam sada i uistinu jakom i hrabrom'', objasnila nam je.

Jelena Putnik, Survivor Foto: Nova TV

Najveći uzori u njezinu životu su joj mama i baka, a one su Jelenu naučile da su žene sve samo ne slabiji spol.

''Bake, nažalost, nema već tri godine i taj gubitak mi je jako teško pao jer smo bile strašno povezane. Zadnjih godina bila je nepokretna te sam se brinula za nju i povezanost koju smo stvorile ne može se lako opisati. Bila je ogroman oslonac u mom životu, a ako kažem da je moj život bio težak, njezin je bio još teži. A majka je, fala Bogu, još tu. Oslonac i podrška uvijek. Svakako su me naučile kako su žene sve samo ne slabiji spol. Kroz život su se većinom borile same. Kako mama, tako i baka. Vrijedne, marljive, ali prije svega dobri ljudi. Stoga se i ja trudim biti dobar čovjek. Ne mrziti nikoga, pomoći kada mogu i razumjeti. Ne raditi razliku među ljudima, nikoga ne omalovažavati i biti poštena. Ostalo će sve doći nekad, nadam se'', ispričala nam je Jelena.

Iako njezine bake, nažalost, više nema, Jelena smatra kako joj je ona i dalje najvjerniji navijač. A kako je reagirala njezina majka na vijest da odlazi u Survivor?

''Mislim da je baka od tamo negdje gore moj najvjerniji navijač. Uvijek je bila moj najveći navijač i, iskreno, ovo radim za nju i njoj u čast. Odgajala je, kako je rekla, ratnicu pa, eto, nadam se da ju ratnica neće razočarati. A majka, navijat će za mene, naravno, iako joj nije baš drago što idem. Majka je, boji se, ali vjerujem da će u konačnici biti ponosna. Potrudit ću se ne psovati, ne biti šlampava i kako ona veli: 'Ne se svaditi tam' bezveze!'''

Svestrana Jelena trenutačno piše i dvije knjige, a otkrila nam je i detalj više o tom pothvatu.

''Knjige pišem, točno. Jedna je moja autobiografija jer, kao što sam navela, život mi je uistinu bio nevjerojatan pa smatram da će se čitatelji s mnogo borbi moći poistovjetiti, a time se i motivirati za nastaviti dalje, a druga je vezana za borbu s kilogramima. Edukativno-motivacijskog karaktera. Spoj iskustva, a i znanja koje obnavljam konstantno kako bih mogla uistinu pomoći onima kojima je potrebno. Uz to želim srušiti i neke mitove o popularističkim 'dijetama', brojevima kojima su svi nepotrebno opsjednuti i pojednostaviti čitav taj proces kroz koji prolaze svi koji se bore s prekomjernom težinom'', ispričala nam je.

A koji su još hobiji?

''Pišem, treniram, pjevam i sviram, završavam svoju kućicu u kojoj živim tako da mi ni bauštelski radovi nisu nepoznanica. Odnedavno živim u kući tako da su vrt, košenje trave, a po zimi priprema drva i piljenje moje izvankućne aktivnosti u kojima uživam.''

Jelena Putnik, Survivor Foto: Nova TV

Jelena je udomila i dva psa koji su joj najbolji prijatelji, a priznala nam je i da joj teško pada rastanak od njih.

''Moji psi su moja velika ljubav. Zen ima četiri, a Zara dvije godine. Sa Zenom sam prošla najteže trenutke u životu, bio je uz mene i strašno smo povezani. Teško je to objasniti ljudima koji ne vole ili nemaju pse. Ne znam kako ću bez njih, iskreno. Njima će biti lakše jer će ih čuvati moja draga prijateljica koja im je kao druga ja i obožavaju je tako da vjerujem da će iskoristiti njezinu dobrotu maksimalno'', objasnila nam je.

Za kraj nam je otkrila da njezino srce trenutačno zacjeljuje, a na pitanje postoji li šansa da se zaljubi u Survivoru, kaže nam:

''Šansa da se zaljubim u Survivoru? Ajoooj... To bi, bojim se, bio presedan i usudim se reći škandal pa ćemo stati na tome. No, svakako je ispunjeno cijelom vojskom ljudi koja se skupila te preuzela moje obaveze i organizirala se da bih ja uopće mogla otputovati. Moje srce trenutačno pripada svima njima, kao i mojim navijačima i pratiteljima.''

Jelena Putnik, Survivor Foto: Nova TV

U Survivoru ćemo gledati i našeg zgodnog glumca Marka Braića, a OVDJE saznajte što nam je sve otkrio u intervjuu.

Prije ulaska u show razgovarali smo i s Lucianom Pazibatom, a intervju s njim pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Znate li tko je ovaj sijedi muškarac? Žene su nekad padale na njegovu karizmu i šarm!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nina Badrić uživa u jednoj od najluksuznijih vila na Tajlandu, evo kolika je cijena noćenja!

Pogledaji ovo Celebrity Srceparajuća objava Jacquesa Houdeka: ''Izveo sam pjesmu nad grobom dečka...''

Pogledaji ovo Celebrity Nina Badrić uživa u jednoj od najluksuznijih vila na Tajlandu, evo kolika je cijena noćenja!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovo nije Ariana Grande! Njezina dvojnica isprovocirala je pjevačicu: "Nikada nećeš biti ja!"

Pogledaji ovo Celebrity Javio nam se Grše i ovako nam objasnio cijelu situaciju sa snimkom koja je digla prašinu!

Pogledaji ovo inMagazin Indira Levak otkrila nam je u kakvim je odnosima s bivšim suprugom Miroslavom nakon rastave