10 glumaca i njihove filmske uloge zbog kojih su požalili

Neki nisu čitali scenarije, neki su snimali iz pogrešnih razloga, a neki su se kasnije politički ili moralno distancirali. Uglavnom, evo koji su poznati glumci požalili zbog nekih svojih uloga.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Glumci znaju da su zbog svog posla neprestano pod povećalom javnosti. Prati se svaki njihov pokret, analizira svaka riječ…, no nije neuobičajeno ni da sami sebi upute najstrože kritike. Tako imamo s jedne strane onaj tip glumaca koji teško podnose negativne recenzije, i s druge strane, one glumce koji otvoreno priznaju vlastite pogreške pa čak nezadovoljstvo pojedinim ulogama koje su im obilježile karijere, piše Kinofilm.

Tako je, primjerice, engleska glumica, Kate Winslet, unatoč globalnom uspjehu filma Titanic (1997.), izrazito nezadovoljna svojom izvedbom, posebno američkim naglaskom, koji je okarakterizirala "užasnim". Brad Pitt je film Sjeme zla (The Devil's Own, 1997.) opisao kao "najneodgovorniji dio filmskog stvaranja" u kojem je sudjelovao, izražavajući nezadovoljstvo zbog problema s produkcijom i scenarijem. Daniel Radcliffe priznao je da mu je izvedba u filmu Harry Potter i princ miješane krvi (Harry Potter and the Half-Blood Prince, 2009.) bila "jednolična" i da se osjeća neugodno gledajući taj film, a Sylvester Stallone je komediju Stani ili će moja mama pucati (Stop! Or My Mom Will Shoot, 1992.) nazvao "možda jednim od najgorih filmova u cijelom Sunčevom sustavu".

No, nisu ovo rijetki primjeri poznatih glumaca koji su pokazali visoku dozu samokritike. U nastavku donosimo još 10 sličnih primjera…

Timothée Chalamet – Kišni dan u New Yorku (A Rainy Day in New York, 2019.)

Timothée Chalamet je, u romantičnoj komediji Woodyja Allena, Gatsby Welles, mladić iz bogate obitelji koji s djevojkom (Elle Fanning) dolazi u New York, gdje ih razdvajaju kiša i niz nepredviđenih susreta.

Međutim, nakon što su se tijekom #MeToo pokreta ponovno aktualizirale optužbe za seksualno zlostavljanje koje je Allenova posvojena kći Dylan Farrow iznijela još 1992., Chalamet je izrazio žaljenje zbog sudjelovanja u filmu. U siječnju 2018. objavio je na Instagramu da ne želi profitirati od tog projekta te je najavio da će cijeli honorar donirati.

"Ne želim profitirati od svog rada na tom filmu i stoga ću cijeli honorar donirati trima organizacijama: Time’s Up, LGBT Centru u New Yorku i RAINN-u", napisao je Chalamet.

Ova odluka izazvala je reakciju Woodyja Allena, koji je u svojoj autobiografiji "Apropos of Nothing" tvrdio da je Chalamet rekao njegovoj sestri Letty Aronson da je to učinio zbog pritiska javnosti i kako bi poboljšao svoje šanse za osvajanje Oscara za film Skrivena ljubav (Call Me by Your Name, 2017.).

Film Kišni dan u New Yorku snimljen je još 2017., no zbog problema u distribuciji (Amazon Studios je odustao od njegovog prikazivanja u SAD-u), premijerno je prikazan tek 2019. u Poljskoj, nakon čega je distribuiran u nekoliko europskih i azijskih zemalja.

Chalametova odluka da se distancira od projekta i donira honorar bila je dio šireg trenda među glumcima koji su surađivali s Allenom, uključujući Rebeccu Hall i Griffina Newmana, koji su također izrazili žaljenje zbog sudjelovanja u filmu i donirali svoje honorare organizacijama koje se bore protiv seksualnog zlostavljanja .

Ryan Reynolds – Green Lantern (2011.)

PR Foto: Warner Bros

Baš kao i publika, ni Ryan Reynolds nije zadovoljan filmom Green Lantern te često i otvoreno izražava žaljenje zbog svoje uloge u njemu. Naime, film je doživio neuspjeh i kod kritike i kod publike, a budžetom od 200 milijuna dolara, jedva je uspio pokriti troškove. Zog svega toga ne čuti tek 26 posto pozitivnih ocjena filmskih kritičara na Rotten Tomatoesu.

Reynolds je priznao da nije pročitao scenarij prije nego što je prihvatio ulogu, što je kasnije opisao kao "frustrirajuće" i "pomalo zastrašujuće" iskustvo.

"Zaista vam treba vizionar iza takvog filma, ali ovo je bio klasičan holivudski slučaj: 'Imamo poster, ali nemamo scenarij ili jasnu viziju; hajde da počnemo snimati!'", rekao je glumac u jednom intervjuu.

Njegovo nezadovoljstvo filmom jasno je prikazano i u filmu Deadpool 2 (2018.), gdje Deadpool putuje kroz vrijeme i ubija verziju Ryana Reynoldsa koja upravo čita scenarij za Green Lantern, uz komentar: "Nema na čemu, Kanado!".

Unatoč svemu, Reynolds je istaknuo da ne žali zbog svega što je film donio, jer je upravo na snimanju upoznao svoju buduću suprugu, Blake Lively. Također, iskustvo s Green Lanternom potaknulo ga je da preuzme veću kontrolu nad projektima poput Deadpoola, gdje je osobno angažirao scenariste i aktivno sudjelovao u kreativnom procesu .

Viola Davis – Tajni život kućnih pomoćnica (The Help, 2011.)

PR Foto: Walt Disney Studios

Iako joj je uloga Aibileen Clark u ovom filmu redatelja Tatea Taylora donijela nominaciju za Oscara, Viola Davis je kasnije izrazila duboko žaljenje zbog sudjelovanja u tom projektu.

"Postoji dio mene koji osjeća da sam izdala sebe i svoj narod jer sam sudjelovala u filmu koji nije bio spreman ispričati cijelu istinu" , rekla je slavna glumica.

Naime, film se temelji na romanu Kathryn Stockett i prikazuje priču bjelkinje, novinarke Skeeter (Emma Stone) koja ’60-ih godina prošlog stoljeća intervjuira kućne pomoćnice crne boje kože. Davis je kritizirala film zbog toga što je, unatoč fokusu na živote crnkinja, priča ispričana iz perspektive bjelkinje, čime su osjećaji likova poput Aibileen i Minny (Octavia Spencer) ostali u sjeni.

Davis je također naglasila da je film "napravljen kroz filter i u močvari sistemskog rasizma", što je dodatno pojačalo njezino nezadovoljstvo.

Unatoč profesionalnom priznanju i pozitivnim iskustvima s kolegama na setu, njezina retrospektiva na ovaj film podsjetnik je koliko je važno autentično prikazati priče marginaliziranih zajednica u filmskoj industriji.