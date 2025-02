Našeg zgodnog glumca uskoro ćemo gledati u Survivoru: ''Nisam netko tko ljudima lako prešuti!''

Marka Braića uskoro ćemo gledati na malim ekranima u novoj sezoni Survivora. S njim smo razgovarali prije tog velikog izazova.

Sitno odbrojavamo do nove sezone našeg hit-showa Survivor, a još jedno poznato lice koje ćemo uskoro gledati u raznim izazovima je glumac Marko Braić. S Markom smo razgovarali prije ulaska u show, a on nam je otkrio kako je pala odluka za sudjelovanjem u Survivoru, kako se spremao, što će mu najviše nedostajati, ali i poneki detalj iz privatnog života.

Naš svestrani glumac, kaže nam, veliki je obožavatelj Survivora, pa mu nije trebalo puno da se odluči na sudjelovanje u novoj sezoni.

''Zadnje dvije sezone religiozno sam pogledao sa svojim roditeljima i uvijek sam se pitao 'Koji sam ja lik u toj priči?' Pritom, veliki sam pobornik robinzonskog načina života. Boravak u prirodi, upoznavanje ekstrema vlastitog uma i tijela je nešto što mi izaziva radoznalost i čini me da se osjećam živim. Tako da je Survivor idealan, ne samo show već i playground za moj karakter'', otkrio nam je prije svega Marko.

Za taj pothvat nije se imao priliku pripremati.

''Oslonit ću se na sve ono naučeno, na vlastitu intuiciju i prepustit ću se vremenu i situaciji'', rekao nam je.

Uz glumu, Markova velika strast je i sport, a upravo ta ljubav, kao i ona prema natjecanju, prevagnula je kao razlog za sudjelovanjem u Survivoru. A kako uspijeva uskladiti sve svoje obaveze?

''Obaveze uspijevam uskladiti vrlo uspješno. Svoj posao, kao i sve svoje hobije, volim, pa mi stoga nije problem biti u stisci s vremenom'', priznao nam je.

Pitali smo ga i hoće li ovaj izazov za njega biti teži fizički ili psihički:

''Ovaj se izazov svakako čini puno težim psihički, a meni će najteži biti zbog ljudi. Nisam netko tko lako prešuti ili prijeđe preko nečeg s čime se ne slaže.''

Našem glumcu cilj je u showu upoznati samog sebe, dobro se zabaviti na poligonima i pobjedu, nada se, zaslužiti.

''Nisam jedan od onih koji vjeruje da je dovoljno sudjelovati. U sportu je uvijek dobro imati konkretan cilj, u ovom slučaju to znači izdržati što duže i biti što bolji! Isto tako želim što više živjeti u skladu s prirodom i upoznati njezine moći, koje ću morati prihvatiti i s kojima se moram naučiti lagodno živjeti'', objasnio nam je Braić.

A postoji li nekakav strah prije ulaska u Survivor ili ulazi hrabro i spreman na sve?

''Jedini strah koji posjedujem je onaj od ljudi. Inače, ničeg se drugog ne bojim, ulazim hrabro i spreman na sve'', rekao nam je.

Marko je samo svojim najbližima otkrio da ide u Survivor, a njima njegova odluka nije pala lako.

''Ne zna puno ljudi da idem, zapravo samo roditelji i sestra. Sa mnom su navikli na raznorazne budalaštine, ovog puta me neće čuti ni vidjeti, nadam se što duže, i to im ne pada baš najbolje, ali morat će se naviknuti, nemaju izbora'', ispričao nam je.

U Survivoru će mu najviše nedostajati dvije stvari:

''Hrana i podrška mojih najbližih u najtežim trenucima.''

Marko je svojedobno mnoge oduševljavao svojim transformacijama u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''. Ondje smo gledali njegovu zabavnu stranu, a u Survivoru ćemo, kaže nam, prvi put vidjeti Marka Braića.

''Kakvim točno, to ne znam ni sam. Još se nikada nisam našao u tako ekstremnim situacijama, i to sa strancima i pred kamerama. Što će izaći iz mene, ja ne znam, ali trudit ću se biti iskren, pravedan, dosljedan sebi i jak, svidjelo se to nekima ili ne'', priznao nam je.

Tiha je patnja brojnim djevojkama, a na pitanje je li njegovo srce možda ipak zauzeto odgovorio nam je:

''Možda ipak nije.''

Za kraj nam je otkrio ima li i onih obožavatelja koji mu pišu poruke na društvenim mrežama.

''Ljudi me se na društvenim mrežama plaše, nadam se da će tako biti i u Survivoru'', zaključio je ovaj naš svestrani glumac.

