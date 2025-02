Nevjerojatna priča o strašnoj smrti influencerice čiji se nestanak pretvorio u jednu od najvećih potraga na svijetu!

Nestanak i smrt kamperice Gabby Petito tema je nove dokumentarne serije na Netflixu, koja je stigla prije nekoliko dana.

Prije nekoliko dana, na streaming platformu Netflix stigla je nova, trodijelna dokumentarna serija koja je pokušala rasvijetliti jednu od najvećih pretraga 2021. godine. U pitanju je nestanak i ubojstvo 22-godišnje influencerice i kamperice Gabrielle Gabby Petito, koju je u parku u Wyomingu ubio njezin zaručnik Brian Laundrie.

Pred kamerama su o potrazi, ali i svemu što je prethodilo njezinom nestanku, govorili njezini roditelji, očuh, maćeha, prijateljice te pripadnici policijskih snaga koji su pretraživali teritorij nacionalne šume Bridger–Teton.

Petito i Laundrie su bili u vezi od 2019. godine, no ubrzo nakon početka veze njezini prijatelji i bivši dečko počeli su uočavati koliko Laundrie manipulira i psihički zlostavlja svoju djevojku. Nakon što su više puta planinarili na nekoliko lokacija u SAD-u, Petito je kupila kombi kojeg je pretvorila u kamper kako bi zajedno s Laundrijem putovala kroz zemlju.

Na svoje zadnje putovanje Petito je krenula u srpnju 2021. godine, a sa sobom je imala dron s kojim je snimala za svoj kanal gdje je objavila tek jedan video. Nakon što su se zadnji puta čule krajem kolovoza, Gabbyna majka Nichole je prijavila nestanak kćeri policiji 11. rujna, a u međuvremenu Laundrie se vratio svojim roditeljima u Floridi i s njima išao u kampiranje.

Do 19. rujna, kada su pronašli njezino tijelo s ozljedama glave i tragovima gušenja, policija i Gabbyna obitelj su u više navrata preklinjali Laundrijeve roditelje za pomoć, no oni su odbili. Tijekom policijske pretrage je objavljena i snimka koju su snimili policajci iz Moana (Utah), kada su ih zaustavili na cesti, a na kojoj se vidjela uplakana Petito s modricama po ruci. Umjesto da postupe po policijskoj dužnosti i privedu Laudrieja, policajci su pitanjima naveli Gabby da prizna kako je udarila Laundrieja na što je on njoj ostavio modrice po ruci te je tako ona postala osoba koja vrši nasilje u vezi. Snimku ispitivanja koja je razbjesnila obitelj Gabby Petito, kao i što je govorio Laundrie možete pogledati OVDJE.

U međuvremenu, Laundrie je nestao tijekom boravka doma, a policija ga nije mogla pronaći nekoliko tjedana. Ono što je izazvalo još veću sumnju u angažiranost njegovih roditelja jest i to da je pronađeno pismo u kojem njegova majka Roberta savjetuje sinu kako postupati s tijelom te to što su njegovi roditelji, čim su sami krenuli u potragu, našli njegove ostatke 20. listopada u Myakkahatchee Creek Environmental Parku. Zbog lošeg stanja njegovih ostataka, forenzički antropolog je morao ustanoviti kako je uzrok njegove smrti samoubojstvo vatrenim oružjem.

Snimka policije iz Ute, kao i saznanje da su njegovi roditelji bili upoznati s njegovim zlodjelom, naljutila je korisnike društvenih mreža koji su imali prilike pogledati dokumentarnu seriju.

"Gledam dokumentarac o Gabby Petito i srce mi se slama", "Još tada sam mislila da je ovo strašno (i pratila sam pobliže slučaj), a ovo je samo pogoršalo. Nikad neću razumijeti kako njegovi nisu optuženi!", "Između Briana koji dan poslije ubojstva Gabby 55 minuta razgovara s onim strašilom od majke, oca koji mu je našao odvjetnika odmah nakon razgovora i pisma drage majčice, kako je moguće da nikad nisu optuženi?", "Bilo je teško za gledati. Nadam se da za njegove roditelje postoji posebno mjesto u paklu", "Dakle, policija primi poziv od osobe koja svjedoči kako muškarac konstantno udara ženu, a oni vide Gabby kako hiperventilira, očito ozlijeđena, i nazivaju NJU agresorom???", "Možemo li samo razgovarati o pismu koje je Brianova mama napisala: "Ako trebaš riješiti tijelo, doći ću s lopatom i vrećama za smeće." Ali nisu ih optužili, iako su svi znakovi bili tu?", "Gabby Petito je dokaz da se ženama ne vjeruje dok nisu mrtve", ljuti su komentatori na X-u.

Laundrie je u svom pismu prije oduzimanja života priznao kako je "samo skratio" muke Petito, nakon što je pala u korito i udarila glavom, no mnogi sumnjaju u njegovu verziju događaja.

Ono što je iznenadilo korisnike Netflixa jest da je obitelj Gabby Petito odlučila njezin pepeo rasuti po parku i na mjestu gdje je pronađena. I dok mnogi TikTokeri to nazivaju čudnim i jezivim, njezina majka je objasnila zašto su to napravili.

"Odlučili smo kao obitelj da trebamo posjetiti mjesto gdje je pronađena", izjavila je njezina majka Nichole. "Jednom kada smo došli tamo gdje je bila, mogao se osjetiti njezin duh i njezino prisustvo. Bio je to prekrasan trenutak i jednostavno je bilo zacjeljujuće tamo biti sa svima. Osjećali smo se bliski Gabby."

Pismo Roberte u kojem savjetuje svom sinu pročitajte na DNEVNIK.hr-u (OVDJE).

Što je patolog ustanovio kao uzrok smrti Gabby Petito, pronađite na DNEVNIK.hr-u (OVDJE).

