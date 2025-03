Iznenada preminula glumica iz Bračnih voda, zvali su je latinskom Marilyn Monroe

Cindyana Santangelo, koju ljubitelji serija pamte po ulozi u seriji "Bračne vode", preminula je pet dana poslije svog 58. rođendana, a policija istražuje cijeli slučaj.

Glumica Cindyana Santangelo, koja je tumačila ulogu egzotične plesačice Sierra Madre u seriji "Bračne vode", preminula je u dobi od 58 godina, samo pet dana poslije svog rođendana.

Santangelo, koju je Perry Farrell iz grupe Jane's Addiction prozvao latinskom Marilyn Monroe, hitno je odvezena u bolnicu u ponedjeljak nakon što je pozvana hitna pomoć, no bolničari su samo mogli proglasiti smrt. Njezinu smrt istražuje Odjel za ubojstvo losanđeleske policije nakon što se saznalo kako je dobivala kozmetičke injekcije u svom domu.

U svojoj karijeri ostvarila je uloge u deset glumačkih projekata, a najpoznatija joj je uloga plesačice Sierra Madre u epizodi serije "Bračne vode" emitiranoj 1996. godine. Zadnju glumačku ulogu ostvarila je prije šesnaest godina.

Ljubitelji glazbe grupe Jane's Addiction prepoznat će je po uvodnom govoru za pjesmu "Stop".

Prema njezinu profilu na stranici IMDb, već s 19 godina dobila je školarinu za Lee Strasberg School u Londonu, a pohađala je i Tisch School of Arts i USC's School of Cinema and Television.

Posljednji put je na Instagramu objavila sliku 8. ožujka, a iza sebe je ostavila dvojicu sinova.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Marko Bošnjak sasvim iskreno o hejterima, negativnim komentarima i očekivanjima od Eurosonga

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Devin kao Tea ili Alen kao Prija? U anketi nam recite tko je bolje odradio svoju transformaciju!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li čiji je sin ovaj ljepotan? Otac mu je jedan od najpoznatijih filmskih tajnih špijuna!

Pogledaji ovo inMagazin Jedan od najpoznatijih rock bendova naših prostora oživio je svoju najslušaniju pjesmu!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Poznati glumac već je 10 godina u braku s 30 godina mlađim muškarcem: ''Ne zanima me što ljudi misle''

Pogledaji ovo Nekad i sad Kći Jennifer Lopez prije ove promjene imidža izgledala je potpuno drugačije