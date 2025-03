Marko Bošnjak sasvim iskreno o hejterima, negativnim komentarima i očekivanjima od Eurosonga

S obzirom na pobjedu na Dori i obaveze u TLZP-u, za Marka Bošnjaka ovo je intenzivni životni period. Popričali smo s njim o svemu kroz što trenutačno prolazi.

Nakon pobjede na Dori, život Marka Bošnjaka teče ubrzanim tempom i pretrpanim rasporedom.

Osim što ćemo ga još neko vrijeme gledati u showu Tvoje lice zvuči poznato, u tijeku su i pripreme za Eurosong, odrađuje intervjue, a prošli tjedan dobio je i priliku prošetati modnom pistom.

Marko Bošnjak - 2 Foto: Matija Habljak/Pixsell

S obzirom na sve navedeno, popričali smo s njim da podijeli s nama kako se nosi sa svim promjenama koje mu je život donio u ovako kratkom roku.

Kako je rekao, dojmovi nakon pobjede na Dori još se nisu slegnuli, a nervoza zbog skorog nastupa na Eurosongu raste.

Marko Bošnjak Foto: Josip Moler / CROPIX

''Mislim da mi se dojmovi neće slegnuti još jako dugo. To je jedan od onih trenutaka koji se ne probavlja lako jer je prevelik, previše intenzivan. Dora mi je bila emotivni rollercoaster, i tek sad s distance mogu vidjeti koliko je to zapravo bilo veliko. Što se Eurosonga tiče – normalno da raste uzbuđenje, ali nije to klasična nervoza. Više neka unutarnja vatra koja me gura naprijed. Osjećam odgovornost, ali ne dopuštam da mi težina tog trenutka pojede ono zbog čega sam tu – a to je čista, sirova ljubav prema muzici'', rekao nam je.

A njegovu pobjedu na Dori najemotivnije su prihvatili, kako kaže - njegovi ljudi.

Marko Bošnjak Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Marko Bošnjak Foto: Patricija Flikac/Pixsell

''Oni koji su od prvog dana tu, koji su sa mnom prošli i najbolje i najgore. Moja obitelj, moji prijatelji, moj tim. Njihove suze, zagrljaji, način na koji su me gledali… to je ono što ne mogu opisati riječima. Kad vidiš da oni koji te vole u tvom uspjehu vide i dio sebe, to je nešto što nikakva pobjeda ne može nadmašiti'', govori.

A nakon njegove pobjede internet su preplavili negativni komentari, pogađa li ga to?

''Naravno da nije ugodno čitati negativne komentare, pogotovo kad dolaze iz tvoje vlastite zemlje. Ali hej, ljudi će uvijek imati mišljenje, i to je okej. Glazba je subjektivna. Ne mogu se svidjeti svima, i ne želim. Ako bih se svidio svima, znači da nisam napravio ništa autentično. Fokusiram se na one koji su osjetili pjesmu, na one kojima je značila nešto. To je jedino bitno'', zaključio je, a ovo je njegova poruka hejterima.

Marko Bošnjak - 1 Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Marko Bošnjak - 2 Foto: Goran Kovacic/Pixsell

''Ništa. Neka pričaju. Na kraju dana, ja živim svoju istinu, radim ono što volim i stojim iza svega što izbacim u svijet. Ako nekome smeta, to nije moj problem''.

Planirate li neke izmjene za nastup na Eurosongu?

''Da, radimo na nekim stvarima koje će nastup učiniti još moćnijim. Scenografija, vizuali, sitne dorade u aranžmanu – sve s ciljem da priča dođe do što više ljudi i da se emocija prenese na pravi način. Eurosong je ogroman stage i zahtijeva posebnu vrstu energije. Radimo na tome da taj trenutak bude eksplozivan, ali i intiman u isto vrijeme''.

Kako komentira stanje na kladionicama koje su svake godine poprilično točne? Naime, ne predviđaju mu dobar prolazak.

IN Magazin: Marko Bošnjak - 3 Foto: DNEVNIK.hr

''Kladionice su zanimljive, ali nisu presuđujuć faktor. Bilo je slučajeva kad su potpuno promašile, i bilo je slučajeva kad su bile točne. Ja na to ne mogu utjecati. Mogu jedino raditi na sebi i na nastupu. Ako osjetim da sam dao sve od sebe, onda sam već pobijedio, neovisno o plasmanu''.

A što kaže na konkurenciju koja ga čeka u Baselu, tko mu je favorit?

Marko Bošnjak Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

''Da, pratim pjesme, ima stvarno jakih. Ne bih nikoga izdvajao jer svatko nosi nešto svoje. Ali ne opterećujem se previše s drugima, to mi ne donosi ništa korisno. Fokusiram se na svoju priču, na svoj nastup, na svoju emociju'', kaže.

Osim priprema za Eurosong, još neko vrijeme je i u obavezama zbog TLZP-a. Njegova prva maska također je naletjela na dosta kritika. Kako je on zadovoljan nastupom i maskom?

''Ne mogu sve u startu pogoditi savršeno, ali trudim se maksimalno dati sebe u svaku transformaciju. Neke stvari ispadnu bolje, neke manje, ali to je proces. A kritike? Normalna stvar. Bit će ih uvijek, ali ja se trudim samo učiti i biti bolji iz tjedna u tjedan''.

Marko Bošnjak - 1 Foto: Livio Andrijić/CROPIX

Je li teže ući u ulogu lika u TLZP-u ili glumiti ‘''psiha'' na pozornici Dore, uskoro Eurovizije?

''U TLZP-u igraš nekog drugog, moraš ga potpuno kanalizirati. Na Eurosongu – igraš sebe, ali to isto može biti teško. Jer ponekad da bi bio najautentičniji, moraš proći kroz neki vlastiti unutarnji labirint i naći najbolji način da to preneseš publici. Ne bih rekao da je jedno teže od drugog, ali su totalno različiti izazovi'', objasnio nam je.

Utječe li sav ''hajp'' oko Eurosonga i TLZP-a na njegovo mentalno zdravlje? Osjeća li pritisak javnosti ili sluša sebe?

Marko Bošnjak - 2 Foto: Livio Andrijić/CROPIX

''Utječe, naravno. Nemoguće je ne osjetiti taj pritisak. Ali isto tako, svjestan sam da je ovo moj put i da ga živim na svoj način. Pokušavam ne dopustiti da mi vanjski faktori diktiraju kako se osjećam. Imam svoj unutarnji kompas, i njega slušam'', zaključio je.

A u svemu su mu najveća podrška ljudi koju su uvijek uz njega.

''I kad je dobro i kad je teško. Obitelj, prijatelji, tim. I svi oni koji mi šalju poruke, koji osjete ono što radim i dijele to sa mnom. To je podrška koja mi znači najviše na svijetu'', zaključio je.

