Čudan detalj oko struka Meghan Markle zbunio korisnike društvenih mreža, nagađa se što bi to moglo biti, evo nekih teorija!

Meghan Markle snimljena je s neobičnim predmetom ispod majice, a na društvenim su se mrežama odmah proširila nagađanja o čemu se točno radi.

Meghan Markle snimljena je ovih dana na planinarenju, na koje se otputila tijekom krunidbenog vikenda kralja Charlesa, a njezine najnovije fotografije zbunile su obožavatelje.

Naime, mnogi su primijetili kako nosi neobičan predmet ispod majice i odmah su počela nagađanja kako je to uređaj koji pomaže pri mršavljenju, a drugi su zaključili da liječi bruh.

41-godišnja vojvotkinja od Sussexa snimljena je kako uživa na svježem zraku s prijateljima, i to samo nekoliko sati nakon što je propustila krunidbu kralja Charlesa III. Za izlazak u prirodu obukla je crne tajice i široku majicu kratkih rukava te kaki jaknu koju je svezala oko struka, bež šešir širokog oboda, a pogled je sakrila iza velikih sunčanih naočala.

No, mnogi fanovi brzo su primijetili da Meghan nosi nešto oko struka, točnije skriveno ispod majice, što je sve zaintrigiralo. Na društvenim je mrežama odmah počela rasprava o čemu se točno radi i kakav je to misteriozni predmet, pa su se pojavile teorije da nosi zavoj zbog nedavne operacije zatezanja trbuha, a neki su se čak pitali znači li to da ima zdravstvenih problema.

"Nosi li Meghan pojas za bruh? Ili je to torbica ispod njezine majice?", "Krenula je starost, vjerojatno je dobila bruh", "Morala sam na operaciju i nosim steznik, pa mi tako izgleda ispod odjeće. Na čičak je i koristi se nakon operacija", neki su od komentara.

Drugi su pak pretpostavili da je to monitor za mjerenje šećera ili pumpa s lijekom za dijabetes Ozempic, koji je posljednjih mjeseci postao popularna pomoć pri mršavljenju među brojnim zvijezdama, dok su neki zaključili da je to uređaj za snimanje za sljedeći dokumentarac o njoj i princu Harryju.

Pojedinci su se pitali je li to neka oprema za vježbanje, nešto poput utega ili možda nešto u čemu drži telefon ili novčanik tijekom šetnje.

"To je sportska torba. Sportaši je koriste za nošenje mobitela", zaključio je jedan korisnik Twittera.

Meghan je propustila krunidbu kralja Charlesa, na kojoj je bio samo princ Harry, koji je samo nekoliko sati nakon povijesnog događaja uhvatio let British Airwaysa za Kaliforniju, odakle se otputio kući na susret sa sinom na njegov rođendan. Princ Archie u subotu je napunio četiri godine i proveo je dan s majkom Meghan, vojvotkinjom od Sussexa, u njihovu domu u SAD-u. Stjuardese su potvrdile da je Harry bio na letu, ali su rekle da im nije dopušteno razgovarati o njegovu putovanju. Britanski mediji pišu kako je kralj Charles bio tužan jer Harry, Meghan i njihova djeca nisu bili na svečanom ručku nakon krunidbe te je navodno uputio i posebnu zdravicu svojem unuku Archieju povodom njegova rođendana.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Severina pokazala nikad bujniji dekolte u društvu muškarca koji joj je najveća podrška u dobru i zlu

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Kate Middleton jednim je potezom rastopila sve, pogledajte što je učinila kada je vidjela djevojčicu koja plače zbog nje