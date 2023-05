Zbog ove fotografije neki su korisnici društvenih mreža uvjereni da je Meghan Markle ipak bila na krunidbi: ''Nisi nas prevarila!''

Poslije kraljevske krunidbe zbog jednog gospodina i fotografije koja se krenula širiti društvenim mrežama korisnici društvenih mreža našalili su se kako je Meghan Markle ipak bila na krunidbi.

O krunidbi kralja Charlesa zasigurno će se pričati i analizirati još danima, kako u ozbiljnim tonovima, a uvijek će biti i onih koji će u svemu naći i onu smiješnu stranu.

Naime, ubrzo nakon krunidbe društvenim je mrežama počela kolati fotografija gospodina s neobičnom frizurom i naočalama, za kojeg mnogi nisu odmah znali o kome je riječ, pa su se neki korisnici društvenih mreža našalili kako je Meghan u Westminstersku opatiju ipak stigla, no samo s perikom te da se zamaskirala.

''Meghan, nisi nas prevarila'', pisali su neki.

Jedni su se šalili da je ispod maske glumica Tilda Swinton poznata po svojim nevjerojatnim transformacijam koja se baš predala liku koji glumi.

I don't know much about the #Coronation but I do know this is obviously a disguise and 100% they're going to try and steal the crown jewels pic.twitter.com/uuchDtfi2S