Kate Middleton jednim je potezom rastopila sve, pogledajte što je učinila kada je vidjela djevojčicu koja plače zbog nje

Kate Middleton iznenadila je obožavatelja na ulicama Londona, među kojima je bila i djevojčica koja nije mogla obuzdati emocije i suze kada ju je ugledala.

Fotografije djevojčica koja se slomila i rasplakala u Windsoru nakon što je iznenada ugledala Kate Middleton obišle su svijet i dirnula mnoga srca, naročito obožavatelja kraljevske obitelji.

Princeza od Walesa kleknula je i zagrlila djevojčicu se od uzbuđenja što ju vidi rasplakala, dok se na ulicama Londona slavila krunidba kralja Charlesa.

"Želiš li zagrljaj?", upitala ju je Kate kada je kleknula pored nje, na što joj je djevojčica potvrdno odgovorila, a prizor je sve rastopio.

Nekoliko trenutaka su razgovarale, a pridružio im se i princ William kojeg su okupljeni građani upitali kako mu je otac.

"Mislim da ga je noćas bolio vrat, zbog krune. Vraški je teška", otkrio mu je William.

On i Kate strpljivo su pozirali su za selfieje dok su se nenajavljeno pojavili u šetnji uoči krunidbenog koncerta koji je održan u Windsoru pred 20 tisuća ljudi, a na kojem su nastupili Katy Perry, Take That, Nicole Scherzinger, Lionel Richie i drugi.

