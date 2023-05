Pogledajte snimku jezivog lika primijećenog na krunidbi, tjera strah u kosti: "Ovo nije dobar znak"

U jednoj snimci s krunidbe kralja Charlesa primijećen je sablasni lik koji je mnogima utjerao strah u kosti.

Krunidba kralja Charlesa bilo je jedno od najpraćenijih događanja u svijetu, a usred sve pompe i ceremonije kraljevski su obožavatelji primijetili i jezivog gosta u Westminsterskoj opatiji.

Sablasni lik u londonskoj crkvi primijećen je na jednoj od snimki koje su se proširile društvenim mrežama, a komentatori na Twitteru prozvali su ga Koscem iliti likom koji predstavlja smrt. Video je osvanuo na profilu Joea Greena, koji je prvi podijelio otkriće sablasnog lika koji hoda pokraj vrata Westminsterske opatije noseći tamnu odjeću i predmet koji je izgledao kao kosa za travu.

"Je li još netko primijetio Kosca u Westminsterskoj opatiji na krunidbi?" napisao je Joe uz video, koji je dosad skupio više od 225 tisuća pregleda.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i