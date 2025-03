Znate li kako izgleda brat Stjepana Hausera? Dobitnik je Porina i ugledni glazbenik

Jedan od dobitnika 2025. godine bio je i Miron Hauser, jazz trombonist i dirigent te brat violončelista Stjepana.

Karlovac je u petak navečer bio centar hrvatske glazbe zahvaljujući 32. dodjele glazbene nagrade Porin. Veliku večer imali su Baby Lasagna i grupa Chui, koji su osvojili po četiri kipića za svoja dostignuća u protekloj godini.

Jedan od dobitnika za glazbena dostignuća u protekloj godini bio je i trombonist i dirigent iz Pule Miron Hauser, koji je zajedno s Jazz orkestrom HRT-a dobio nagradu za album godine za izdanje "Miron Hauser: Moja Kuba".

Ovaj glazbenik nije jedini u svojoj obitelji. Njegov mlađi brat je Stjepan Hauser, jedan od najpoznatijih violončelista na svijetu, a sestra Nuša, viša kustosica pri Etnografskom muzeju Istre, u srpnju 2023. je objavila album "Vetva".

Miron Hauser Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jednom prilikom je Miron progovorio o svom odnosu sa Stjepanom.

"Mi smo braća, tako da savjeti braće se redovito ne slušaju. Sve i da dajemo savjete jedan drugom, ne znam što bismo tim postigli. Obojica imamo viziju svog puta i to je nekako najvažnije za daljnji napredak", izjavio je Miron za IN magazin. "On se više eksponira tamo gdje ima više konzumenata, a ja smatram da sam jednako eksponiran ne u široj javnosti, ali u glazbenim krugovima svakako."

Miron Hauser Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Miron i Stjepan Hauser - 2 Foto: Instagram

Miron je prvi diplomirani jazz-trombonist u Hrvatskoj, studiravši na Sveučilištu za glazbu i primijenjene umjetnosti u Grazu, nakon čega je magistrirao na tršćanskom Konzervatoriju Giuseppe Tartini. Prvi doticaj s jazzom je imao prije formalnog obrazovanja, kao član Jazz orkestra Hrvatske glazbene mladeži u kojem je bio osam godina. Od 2011. je stalni član Jazz orkestra HRT-a, a kao član Udruge jazz glazbenika Istre je jedan od osnivača i inicijatora Jazzistra orkestra.

Miron Hauser Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Miron Hauser i Ana Štanfel Hauser Foto: Instagram

Miron je u braku s kirurginjom i estetskom liječnicom Anom Štanfel, za koju se odlučio oženiti nakon samo tri dana veze. Par je stupio u međusobni kontakt u vrijeme pandemije Covida-19, nakon čega ju je počeo pozivati na svoje koncerte.

