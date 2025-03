Zbog jedne osobe Idi je teško pao odlazak iz Survivora: ''Imala sam krizu...''

Ida Mikulić napustila je Survivor, a mi smo nakon odlaska iz showa porazgovarali s njom. Otkrila nam je svoje dojmove, ali i ispričala anegdote koje će pamtiti.

Previranja i podjele u žutom plemenu kulminirale su na plemenskom vijeću, gdje je Ida, uz već nominirane Ivana i Niku, izglasana za eliminacijsku borbu. Iako je naslućivala takav rasplet, nije odustajala od borbe. U odlučujućem izazovu presudio joj je trenutak nepažnje: uteg joj je prvi ispao iz ruku, čime je njezina Survivor avantura završila. S Idom smo razgovarali te je za Showbuzz otkrila dojmove nakon ispadanja.

Ida Mikulić, Survivor Foto: Nova TV

''U trenutku kad sam ispala iz Survivora preplavio me val svih emocija, pogotovo kad sam znala da napuštam Ivu jer smo se jako povezale. Zadnjih par dana u Survivoru imala sam krizu jer mi je jako počela faliti moja obitelj i počele su mi smetati drame i prepiranja u plemenu, pa vjerujem da je to utjecalo dosta na moj rezultat u eliminacijskoj borbi. Bila sam razočarana jer sam općenito očekivala kroz cijeli show više od sebe, iznenadilo me da sam bila dosta loša u gađanju. Tek par dana nakon ispadanja su mi se dojmovi slegli i shvatila sam da sam ponosna na sebe da sam izdržala mjesec dana u takvim uvjetima i naučila da u budućnosti ne smijem sama sebi stvarati pritisak jer u svemu što radim dajem sve od sebe i ne mogu u svemu biti najbolja.''

Ida Mikulić, Survivor Foto: Nova TV

Otkrila nam je i da ponovno može ući bi li napravila nešto drugačije ili bi sve ostavila ovako kako je. Kaje li se za nešto?

''Ne kajem se "ni za što". Družila sam se s ljudima s kojima sam našla zajednički jezik, imala zajedničke teme i koji su mi bili najveća podrška kroz cijeli moj boravak u Survivoru. Nisam ni s kime ulazila u sukobe, a niti nemam potrebe za time. Jedino što bih promijenila je da više vjerujem u sebe i gledam sve to kao dio igre i uživam u trenutku.''

Ida Mikulić, Survivor - 1 Foto: Nova TV

Njezina avantura u Survivoru je bila kratka, ali slatka.

''Neko vrijeme mi je trebalo da uopće shvatim što se desilo i gdje sam bila. Ponosna sam na sebe i sretna da sam imala priliku sudjelovati u ovakvom teškom showu, ovo stvarno ne može svatko izdržati. Ono što me jedino razočaralo je da smo bili dosta nesložno pleme i više se stavljao fokus na svađe i drame. Sve u svemu, bilo je dobrih i loših trenutaka, ali definitivno jedno nezaboravno iskustvo koje me naučilo puno novih lekcija u životu, a i upoznala sam ljude s kojima sam izgradila prekrasno prijateljstvo koje ćemo graditi dalje van Survivora.''

Ida Mikulić, Survivor Foto: Nova TV

Ida nam je priznala i što joj je najteže palo u Survivoru.

''Najteže mi je palo gubiti na poligonima, mislim da u budućnosti moram poraditi na tome da se lakše nosim s porazima. Sportašica sam cijeli život i u životu sam i gubila i pobjeđivala, ali kad pobjeda ovisi o tome hoćeš li nešto pojesti u tom danu ili će nekom završiti Survivor putovanje, onda su drugačiji osjećaji u pitanju.''

Ida Mikulić, Survivor - 4 Foto: Nova TV

Je li u showu pronašla prijatelje te hoće li ostati s nekim u kontaktu?

''S Ivom sam definitivno izgradila prekrasan odnos i veselim se družiti se s njom van showa. Bez nje bi moj boravak bio puno teži. Također su tu i Luciano koji me uvijek nasmijavao i motivirao kad mi je bilo teško, a tu su i Goran koji mi je davao podršku kroz cijeli show i bio zaštitnički nastrojen kao stariji brat, i Ivan koji je također jedna dobra i neiskvarena duša.''

Ida Mikulić, Survivor - 4 Foto: Instagram

A koga vidi kao pobjednika i zašto?

''Vidim kao pobjednike Ivu i Lucijana. Iva je krenula slabije, ali onda je proradio njen inat i pokazala je svima kakva je lavica. Na poligonima je jaka, a u glavi mentalno još jača. Pravi uzor svima i mislim da najviše zaslužuje pobjedu. Luciano prolazi kao munja kroz poligone i jako dobro gađa, uz to je najveći pozitivac kojeg sam upoznala u životu, pa vjerujem da će ga taj mentalitet gurati do pobjede.''

Otkrila nam je i jednu anegdotu koja joj je ostala u sjećanju.

''Mislim da kamere nisu dovoljno prikazivale koliko smo morali češkati Lucija, ponekad smo znali sjediti na plaži i on bi samo ispružio ruku i već smo znali što želi. Čak smo u jednom trenu Survivor prozvali ''češvajver'' haha.''

Ida Mikulić, Survivor - 6 Foto: Instagram

Hoće li se ponovno okušati u nekom showu?

''Survivor mi je definitivno bio veliki izlazak iz komfor zone. Život mi se lijepo posložio nakon povratka u civilizaciju, pa ne znam bih li imala mogućnost ponovnog odlaska u neki show s obzirom na to da moj trenerski posao zahtjeva da budem fizički prisutna. Možda bih se okušala u Exatlonu ili u nekom showu gdje ima adrenalina i sportskih aktivnosti, to mi je ipak lifestyle i dio mog karaktera.''

Poslala je i poruku svima onima koji su ostali u Survivoru:

''Moj jedini savjet je da ostanu svoji i da ne padnu pod utjecaj drugih ljudi, a najviše od svega im želim da nauče na mojim greškama i vjeruju u sebe.''

Ida Mikulić, Survivor - 7 Foto: Instagram

A što je prvo napravila kada je napustila Survivor?

''Prvo sam nazvala mamu i javila da sam živa i zdrava. Nakon toga sam zagrlila sestru odmah na izlasku iz aerodroma jer me ona dočekala. Onda smo otišle kod ostatka moje obitelji i prijatelja, gdje me dočekalo brdo hrane koju sam zamišljala i o kojoj sam maštala tijekom svog boravka u Survivoru.''

