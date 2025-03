Bujne obline su je proslavile, a ovo je njezina poruka ženama: ''Stavljamo si toliko pritiska...''

Kelly Brook, poznata po svojim oblinama, poručila je svim ženama da se ne uzrujavaju zbog svog izgleda.

Televizijska ličnost Kelly Brook godinama je slovila kao primjer žene bujnih oblina koju je svatko htio na naslovnicama.

Četrdesetpetogodišnjakinja je prije sedam godina umjesto dotadašnjeg broja 40 počela nositi 44 iako je kasnije smršavjela s pomoću pripravka čija je ambasadorica.

Unatoč tomu, Brook želi savjetovati svim ženama da se ne uzrujavaju zbog svog izgleda i mišljenja drugih osoba, naročito svojih partnera koji ponekad, kako kaže, ni ne obraćaju pozornost na višak kilograma.

"Stavljamo si toliko pritiska, ponekad to čak ne dolazi ni od naših partnera. Ne vide to, ne gledaju naslove, salo na leđima i opuštene dijelove koje mislimo da gledaju. Ne primjećuju to toliko", izjavila je Brook, hvaleći svog supruga Jeremyja Parisija zbog potpore.

"Jeremy mi uvijek govori da izgledam odlično i nikad nisam čula da je rekao nešto negativno ili pogrdno o mojoj težini ili o tome kako izgledam.''

Osim što je njezina najveća potpora, talijanski model Parisi pomaže Brook u fizičkoj pripremi za londonski maraton idući mjesec. Hrane se zdravo, pomaže joj u davanju elektrolita i treniraju za zahtjevnu utrku.

"Čini mi se da idemo prema poglavlju naših života da što smo stariji, želimo biti zdraviji. Moj suprug slavi 40. ove godine. Jednostavno osjećam da smo u ovom trenutku na vrlo dobrom mjestu", poručila je Brook, koja nikad nije skrivala da ne želi nositi male brojeve te da se neće uznemiravati ako je uhvate s nezdravom hranom iako je ambasadorica brenda koji prodaje preparate za mršavljenje.

"Bitna je uravnoteženost, ali kad jedete, uživajte što više možete. No to nije svake večeri", izjavila je Brook.

Kelly je ranije priznala da godinama nije mogla prihvatiti svoje tijelo, no danas se više ne zamara kilogramima, što se i vidi u njezinu samouvjerenom stavu.

Kako izgleda u kupaćem kostimu, pogledajte OVDJE.

