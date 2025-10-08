Borna Sosa napravio iznimku: Pohvalio se fotografijama sina i partnerice!

Naš nogometaš drži privatni život podalje od očiju javnosti, ali sada je napravio iznimku.
Hrvatski nogometni reprezentativac Borna Sosa ovih je dana imao poseban razlog za slavlje, a fotkama se pohvalio na društvenim mrežama.
Naime, na svom Instagramu podijelio je nekoliko rijetkih obiteljskih fotografija s krštenja sina Šimuna.
Borna Sosa i Ivona Šimunović - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Uz emotivne prizore s obiteljskog slavlja, Sosa je pokazao i nekoliko dirljivih trenutaka sa suprugom Ivonom i njihovim sinčićem. Njihova sreća bila je vidljiva u svakom kadru, a među uzvanicima su bili samo najbliži članovi obitelji i prijatelji.
Borna Sosa Foto: Josip Moler / CROPIX
Borna rijetko dijeli detalje iz privatnog života, pa su ove objave izazvale posebno zanimanje javnosti.
''Dijete Božje'', kratko je napisao uz fotke.
Prizore s krštenja u bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu možete vidjeti OVDJE.
Borna Sosa i Ivona Šimunović - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Borna Sosa i Ivona Šimunović - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Borna Sosa Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Sosa je nedavno pokazao svoj novi imidž, a više o tome pisali smo OVDJE.
