Borna Sosa napravio iznimku: Pohvalio se fotografijama sina i partnerice!

Naš nogometaš drži privatni život podalje od očiju javnosti, ali sada je napravio iznimku.

Hrvatski nogometni reprezentativac Borna Sosa ovih je dana imao poseban razlog za slavlje, a fotkama se pohvalio na društvenim mrežama.

Naime, na svom Instagramu podijelio je nekoliko rijetkih obiteljskih fotografija s krštenja sina Šimuna.

Uz emotivne prizore s obiteljskog slavlja, Sosa je pokazao i nekoliko dirljivih trenutaka sa suprugom Ivonom i njihovim sinčićem. Njihova sreća bila je vidljiva u svakom kadru, a među uzvanicima su bili samo najbliži članovi obitelji i prijatelji.

Borna rijetko dijeli detalje iz privatnog života, pa su ove objave izazvale posebno zanimanje javnosti.

''Dijete Božje'', kratko je napisao uz fotke.

Prizore s krštenja u bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu možete vidjeti OVDJE.

Sosa je nedavno pokazao svoj novi imidž, a više o tome pisali smo OVDJE.

