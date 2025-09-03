Ovaj imidž Borne Sose otišao je u povijest! Pogledajte kako sada izgleda

Fotografi su Bornu Sosu snimili u nešto drugačijem izdanju.

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je na Maksimir uoči novog okupljanja, a pozornost fotografa posebno je privukao Borna Sosa.

Naš reprezentativac odlučio je malo promijeniti izgled – kosa je sada vidljivo kraća, a promjena je odmah uočena.

Borna Sosa Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Čini se da su škare odradile svoje, no ono što se nije promijenilo jest činjenica da Borna i dalje zrači istim šarmom i simpatičnošću kojom je već osvojio navijače.

S osmijehom je stao pred kamere, a dojam je bio da mu kraća kosa daje dodatnu dozu ozbiljnosti, ali i mladenačke energije.

Borna Sosa Foto: Josip Moler / CROPIX

Sviđa li vam se novi imidž Borne Sose? Da, odlično mu stoji

Ne sviđa mi se Da, odlično mu stoji

Ne sviđa mi se Ukupno glasova:

Podsjetimo, Sosa je nedavno postao i tata. Više o tome pročitajte OVDJE.

Borna Sosa Foto: Josip Bandic / CROPIX

A tko je njegova partnerica koja se vješto krije od javnosti saznajte OVDJE.

