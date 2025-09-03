Proslavila je 59. rođendan?! Užarila Instagram vatrenom fotkom u bikiniju!

Salma Hayek na društvenim mrežama pokazala je kako je proslavila rođendan.

Salma Hayek još jednom je pokazala da za pravu energiju i životnu radost godine ne znače ništa. Povodom svog 59. rođendana, slavna glumica počastila je obožavatelje objavom koja odiše samopouzdanjem, toplinom i zahvalnošću.

Na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj u crvenom bikiniju nazdravlja uz zalazak sunca.

Salma Hayek Foto: Profimedia

Salma Hayek Foto: Profimedia

"59 putovanja oko sunca i još uvijek plešem! Nazdravlje svima vama i hvala vam na ljubavi'', napisala je na Instagramu ispod objave koja je u samo nekoliko sati prikupila gotovo 400 tisuća lajkova.

Bez imalo zadrške, Hayek je pokazala koliko zrači životnom energijom i prirodnom ljepotom.

Komentari podrške i čestitki preplavili su njezinu objavu, a obožavatelji nisu štedjeli komplimente.

''Sretan rođendan ljepotice, volimo te'', ''Kraljice naša'', ''Prekrasno'', ''Kakvo tijelo Salma'', ''I dalje si predobra, nevjerojatno'', ''59??? Nema šanse'', ''Kao i uvijek, izgledaš savršeno'', ''Nigdje ne vidim te njene godine'', samo je dio komentara s Instagrama.

Salma Hayek - 2 Foto: Instagram

Salma Hayek - 1 Foto: Instagram

Salma Hayek - 3 Foto: Instagram

