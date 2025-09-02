Živi bez adrese, ali s jasnom misijom: Tko je ljepotica koja je dominirala u Veneciji?

Madalina Ghenea je rumunjska glumica, model i humanitarka koja je osvojila svijet mode i filma.

Madalina Diana Ghenea, rođena 8. kolovoza 1987. u rumunjskom gradu Slatini, jedno je od najzanimljivijih imena koje spaja svijet mode, filma i glamura.

Veliku pažnju ukrala je na filmskom festivalu u Veneciji gdje je očarala svojom fotogeničnošću i glamuroznom crnom haljinom sa zlatnim detaljima.

Karijeru je započela već s 15 godina kada ju je u Milanu otkrio poznati talijanski dizajner Gattinoni, a od tada se nije zaustavljala – hodala je pistama za svjetski poznate brendove poput Peronija, New Yorkera i Quellea te snimala brojne reklame koje su je pozicionirale kao traženo lice modne scene.

Njezin glumački debi dogodio se 2011. godine u talijanskoj komediji I soliti idioti, a ubrzo su uslijedile zapažene uloge. Posebnu pažnju privukla je u filmu "Youth" redatelja Paola Sorrentina, a potom se pojavila i u "Zoolanderu 2" te u "House of Gucci", gdje je utjelovila legendarnu Sophiju Loren. Time je pokazala da nije samo fotogenična, već i iznimno talentirana.

Iza blještavila reflektora, Madalina je posvećena i humanitarnom radu. Uključena je u inicijativu Artists for Peace and Justice i aktivno se zalaže za poboljšanje uvjeta u zdravstvenim ustanovama u Rumunjskoj – među ostalim, donirala je za obnovu rodilišta u svom rodnom gradu. Tečno govori pet jezika i opisuje se kao svjetska putnica bez stalne adrese, ali s jasnom misijom - živjeti otvorena srca.

U privatnom životu postala je majka 2017. godine kada je s tadašnjim partnerom, rumunjskim biznismenom Mateijem Stratanom, dobila kćer Charlotte. Mediji su je tijekom godina povezivali s brojnim poznatim muškarcima, među kojima su Leonardo DiCaprio, Gerard Butler, Michael Fassbender i nedavno – tenisač Grigor Dimitrov.

Poznata po svom zavodljivom stilu i eleganciji, Madalina često oduzima dah na crvenim tepisima, kampanjama i editorijalima. Bilo da nosi raskošne haljine ili pozira u kupaćim kostimima na egzotičnim lokacijama, njezina pojava ne prolazi nezapaženo.

