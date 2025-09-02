Znate li čiji je ovo sin? Svojim karakterom sve više izlazi iz majčine sjene!

Damian Hurley, sin Elizabeth Hurley, sve više se afirmira kao model i redatelj, privlačeći pažnju upečatljivim izgledom i samouvjerenim nastupom.

Damian Hurley, sin glumice i bivšeg modela Elizabeth Hurley, sve više izlazi iz majčine sjene i gradi vlastiti imidž, i to vrlo upečatljivo.

Zahvaljujući izraženim crtama lica, prodornim plavim očima i prirodnom fotogeničnošću, Damian je već sada postao stalni gost modnih kampanja, naslovnica i glamuroznih događanja.

Na društvenim mrežama nerijetko objavljuje fotografije koje izazivaju veliku pažnju, bilo da pozira na krovu zgrade u ležernom urbanom izdanju, bilo da pozira mokre kose na palubi usred azurno plavog mora. Njegov izgled mnoge podsjeća upravo na slavnu majku, a obožavatelji često komentiraju da su "kao preslikani".

Rođen 2002. godine, Damian je dijete Elizabeth i američkog biznismena Stevea Binga, koji je tragično preminuo 2020. godine. Od tada, Elizabeth i Damian razvili su posebno blizak odnos, a poznato je da ga glumica podržava u svemu što radi – od modelinga do režije, u koju se sve više upušta.

U posljednje vrijeme, Damian je najavio i svoj redateljski debi, a sve češće se spominje i kao novo lice modne industrije koje briše granice i ruši stereotipe.

