Zlatko Dalić slučajno otkrio da naš reprezentativac čeka dijete? Evo tko je u pitanju!

Zlatko Dalić otkrio je kako reprezentativac Josip Stanišić očekuje prinovu, iako privatni život inače drži podalje od javnosti.

Na konferenciji za medije održanoj jučer, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić dotaknuo se brojnih tema vezanih uz Vatrene, no neočekivano je otkrio i jedan privatni detalj iz života reprezentativca Josipa Stanišića.

Govoreći o situaciji s Lukom Sučićem, koji je reprezentaciju navodno napustio zbog sestrinog vjenčanja, Dalić je pojasnio svoj stav.

Zlatko Dalić Foto: Marko Lukunić/Pixsell

"Luka je znao kakav će biti moj odgovor i poznaje pravila, ali odlučio je drukčije. Unatoč tome, nadam se da će se vratiti."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ova bujna dama? Brak s 30 godina starijim tajkunom otežao joj je život

Na pitanje o mogućim dvostrukim kriterijima, s obzirom na to da često ističe važnost obitelji, Dalić je priznao da postoje okolnosti u kojima će uvijek imati razumijevanja i pritom prvi put javno otkrio:

"Ako se radi o djetetu ili o smrti u obitelji, tu nema dileme. Evo, pustit ću Stanišića jer očekuje prinovu."

Josip Stanisic Foto: Damir Skomrlj/Cropix

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko su isklesani blizanci kojima nitko ne bi dao godine koje imaju?

Josip Stanišić svoj privatni život i dalje čuva daleko od očiju javnosti. Poznato je da je početkom prošle godine postao otac sina, što je tada objavio njegov matični klub Oriolik iz Oriovca. Ime partnerice nije otkriveno, a obiteljske fotografije i dalje drži izvan društvenih mreža.

Josip Stanišić Foto: Profimedia

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zbog ovog prizora naše pjevačice u badiću nazivaju je najzgodnijom Hrvaticom!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Nikad ga niste vidjeli ovakvog: Omiljeni snagator iznenadio nikad mršavijim izgledom

Pogledaji ovo Celebrity Ljeto za Raquel još nije gotovo! Pozirala je u minici, a Rakitićev komentar je rekao sve